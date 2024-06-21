本报北京6月20日电 （记者韩鑫）沿海和内河港口航道是国家综合立体交通网的重要枢纽节点和通道。近日，交通运输部印发《关于新时代加强沿海和内河港口航道规划建设的意见》（以下简称《意见》）提出，加快建设国家港口枢纽体系，全面攻坚国家高等级航道，打通内河航运堵点卡点，实施内河水运体系联通工程，着力推进一体化发展，高质量构建现代化的港口与航道体系。

《意见》包括6方面15项举措。在国家港口枢纽体系建设方面，《意见》提出，加快打造世界级港口群，优化港口功能布局、完善区域物流体系；同时，持续提升国际枢纽港发展能级。在国家高等级航道规划建设方面，要求优化主干线大通道，有序推进长江干线、西江航运干线、京杭运河、淮河干流等干线航道扩能升级，构建横贯东西、辐射南北的水运主通道，全面提升长三角、珠三角水网航道畅通水平。

在推动一体化高质量发展方面，按照《意见》，下一步将严格港口岸线使用管理，科学规划、有效保护、合理利用宝贵的港口岸线资源，提升港口资源使用效率和水平。优化运输结构，强化大宗散货公转铁、公转水，有效降低全社会物流成本。此外，加强港口与后方工业园区、物流园区的规划统筹和功能配套，强化生产性配套，支持临港产业、物流业和港航服务业发展。

《 人民日报 》（ 2024年06月21日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经