本报广州6月20日电 （记者程远州）记者从南方电网公司获悉：2024年公司固定资产投资安排达1730亿元，同比增长23.5%，投资规模连续4年维持在1250亿元以上。据介绍，投资安排覆盖电网建设、抽水蓄能、新型储能等领域共194项能源重点工程。

在电网建设方面，南方电网持续抓好5省份主网架优化和城乡配电网升级。其中，广东电网预计今年投入超90亿元，持续巩固提升农村电网，云南电网计划投资96亿元加快推进现代化农村电网建设，进一步提升农村电网电能质量和服务水平。在抽水蓄能建设方面，南方电网着力推动中长期规划重大项目落地，推进广西桂林、贵港和广东茂名等地的抽水蓄能电站前期工作，计划2029年底前全部建成投产，有力支撑2.5亿千瓦新能源稳定接入电网。

据介绍，南方电网将聚焦抽水蓄能、综合能源、电动汽车充换电等业务，加快产业规模化发展。同时，重点突破新型储能、虚拟电厂等尚处在成长初期的业务，并加大对大数据与人工智能等孵化期业务的支持力度。

《 人民日报 》（ 2024年06月21日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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