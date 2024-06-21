本报记者 沈文敏

在近日举行的2024上海国际碳中和技术、产品与成果博览会上，康师傅集团展示了用废弃饮料瓶再生制作的野餐垫等绿色产品，发布了两项废弃物循环利用新技术，向现场观众直观展示了绿色生产方式和生活方式的魅力。

“我们对生产过程中的废弃物进行分类管理，与科技型企业合作，为废弃物寻求更优的资源化利用解决方案。主要废弃物可以用来生产新型环保材料，目前回收率已达到97%。”康师傅执行副总裁王世琦介绍，“近年来，公司践行绿色发展理念，致力于成为节能降碳新技术应用转化的平台和桥梁。”

绿色低碳转型离不开生产各环节的创新技术应用。

近年来，企业利用技术和规模优势，打造“环境友好蔬菜基地”。依托基地，企业与地方高校合作开展农作物主动保障体系研究，通过辅导农户种植、严格控制产地端品质与检测监管，帮助农户打造生态农业产业链。

创新生产方式，解答绿色增长课题。自2023年起，企业在旗下工厂推广余热回收技术，回收方便面蒸箱余热，使得企业年度二氧化碳减排量达到17.3万吨；同时，在桶面系列产品中使用轻量化折叉，让产品的塑料使用克重从2.6克降到2.4克，并通过改变外包纸箱结构，推出八角瓦楞纸箱，实现年度节约原纸42吨。

创新生产技术，满足消费者需求。企业自主研发面团恒温系统，结合自动和面设备，精准控制水面比例、揉面力度和面团温度，保障面条口感。同时，采用鸡蛋和面制作、蔬菜料包加量等升级措施，为消费者提供更好的产品和体验。

绿色低碳转型离不开绿色发展理念的融入。

企业将绿色发展理念融入产品全生命周期的不同节点，并贯穿供应链上下游。一方面，运用数智化工厂等项目，优化生产程序，有效减少塑料使用，降低水资源消耗，减少能耗和碳排放；另一方面，开发低碳产品，为行业绿色发展贡献减碳经验。

在减少碳排放方面，2022年初，企业就从标签着手，针对主力产品冰红茶，推出了无标签的瓶包装产品。该产品仅用激光打印技术标明产品名称和保质期等信息，品牌标志等其他信息则印刷在由再生纸制作的纸箱上，减少油墨使用量，从而减少碳排放。

在供应链层面，企业通过数字化转型、构建数智化供应链实现节能减排，助推行业绿色发展。

“今年启动的‘万物皆有源’项目，将开启企业在绿色发展上的新探索和实践，我们也将继续致力于为行业绿色发展贡献力量。”王世琦说。

《 人民日报 》（ 2024年06月21日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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