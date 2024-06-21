人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

康师傅集团主要废弃物回收率达97%

创新技术应用 推动绿色转型

本报记者 沈文敏
2024年06月21日05:50 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　在近日举行的2024上海国际碳中和技术、产品与成果博览会上，康师傅集团展示了用废弃饮料瓶再生制作的野餐垫等绿色产品，发布了两项废弃物循环利用新技术，向现场观众直观展示了绿色生产方式和生活方式的魅力。

　　“我们对生产过程中的废弃物进行分类管理，与科技型企业合作，为废弃物寻求更优的资源化利用解决方案。主要废弃物可以用来生产新型环保材料，目前回收率已达到97%。”康师傅执行副总裁王世琦介绍，“近年来，公司践行绿色发展理念，致力于成为节能降碳新技术应用转化的平台和桥梁。”

　　绿色低碳转型离不开生产各环节的创新技术应用。

　　近年来，企业利用技术和规模优势，打造“环境友好蔬菜基地”。依托基地，企业与地方高校合作开展农作物主动保障体系研究，通过辅导农户种植、严格控制产地端品质与检测监管，帮助农户打造生态农业产业链。

　　创新生产方式，解答绿色增长课题。自2023年起，企业在旗下工厂推广余热回收技术，回收方便面蒸箱余热，使得企业年度二氧化碳减排量达到17.3万吨；同时，在桶面系列产品中使用轻量化折叉，让产品的塑料使用克重从2.6克降到2.4克，并通过改变外包纸箱结构，推出八角瓦楞纸箱，实现年度节约原纸42吨。

　　创新生产技术，满足消费者需求。企业自主研发面团恒温系统，结合自动和面设备，精准控制水面比例、揉面力度和面团温度，保障面条口感。同时，采用鸡蛋和面制作、蔬菜料包加量等升级措施，为消费者提供更好的产品和体验。

　　绿色低碳转型离不开绿色发展理念的融入。

　　企业将绿色发展理念融入产品全生命周期的不同节点，并贯穿供应链上下游。一方面，运用数智化工厂等项目，优化生产程序，有效减少塑料使用，降低水资源消耗，减少能耗和碳排放；另一方面，开发低碳产品，为行业绿色发展贡献减碳经验。

　　在减少碳排放方面，2022年初，企业就从标签着手，针对主力产品冰红茶，推出了无标签的瓶包装产品。该产品仅用激光打印技术标明产品名称和保质期等信息，品牌标志等其他信息则印刷在由再生纸制作的纸箱上，减少油墨使用量，从而减少碳排放。

　　在供应链层面，企业通过数字化转型、构建数智化供应链实现节能减排，助推行业绿色发展。

　　“今年启动的‘万物皆有源’项目，将开启企业在绿色发展上的新探索和实践，我们也将继续致力于为行业绿色发展贡献力量。”王世琦说。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月21日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“聪明的车”驶上“智慧的路” 自动驾驶技术按下“加速键”
　　人民网北京6月20日电 （记者栗翘楚）2024年政府工作报告指出，巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势。 智能网联新能源汽车产业，顾名思义，是融合了新能源、新材料、新一代信息技术、先进制造等多元化创新科技的代表性产业，其重要性不言而喻。…
场景不断拓展“车路云一体化”规模应用加速落地
　　人民网北京6月20日电 （记者栗翘楚）6月18日，由中国汽车工程学会、国家智能网联汽车创新中心、清华大学车辆与运载学院、智能绿色车辆与交通全国重点实验室主办，由北京亦庄智能城市研究院集团有限公司和中国智能网联汽车产业创新联盟协办的第十一届国际智能网联汽车技术年会（CICV 2024）在京开幕。 年会以“迈向车路云一体化规模应用新阶段”为主题，围绕车路云一体化、人工智能+自动驾驶、安全与测试等话题设置了多层次、多角度、多级别的主论坛、专题论坛等27场会议活动，200余位产业界、科技界高层嘉宾发表演讲，同期20余家企业参与展览展示。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部