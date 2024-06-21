人民网北京6月21日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，6月21日08时至22日08时，内蒙古东部、黑龙江西南部、吉林西部、辽宁西部、河北中北部和南部、北京西部和北部、天津北部、河南北部、安徽中南部、江苏中南部、湖北东部和南部、湖南北部、贵州东部和中部等地的部分地区将有8-10级雷暴大风或冰雹天气，其中，内蒙古东南部、河北北部和南部、安徽中南部、江苏中部、湖北南部等地的部分地区将有10级以上雷暴大风，最大风力可达11级以上；此外，内蒙古东部、黑龙江南部、吉林西部、辽宁西北部、河北中北部和南部、北京、天津北部、河南东部、安徽、江苏、上海、湖北、湖南西部和北部、浙江北部、重庆中东部、贵州等地的部分地区将有小时雨量大于20毫米的短时强降水天气，其中，吉林西部、安徽中南部、江苏中南部、湖北东部和南部、湖南北部和西部等地的部分地区的小时雨量将大于50毫米，最大可达80毫米以上。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责做好防短时暴雨、防雷、防大风准备工作，气象部门做好人工防雹作业准备；

2.户外行人和工作人员减少户外活动，注意远离棚架广告牌等搭建物；

3.驱赶家禽、牲畜进入有顶蓬的场所，关好门窗加固棚舍；

4.相关水域水上作业和过往船舶采取回港规避或者绕道航行等积极应对措施，工地注意遮盖建筑物资，妥善安置易受暴雨、风雹影响的室外物品；

5.检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备和对山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御准备。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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