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中央气象台发布暴雨黄色预警

2024年06月21日08:57 | 来源：人民网
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人民网北京6月21日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，6月21日08时至22日08时，江淮大部、江汉大部、河南南部、湖南北部和西部、重庆东部、贵州西南部和中部以及内蒙古东北部、黑龙江西南部和东部、吉林西部等地部分地区有大到暴雨，其中，湖北东部和南部、安徽西部、江苏北部、内蒙古东北部、吉林西部等地局地有大暴雨（100-180毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30-60毫米，局地可超过80毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

防御指南：

1、政府及相关部门按照职责做好防暴雨工作；

2、交通管理部门应当根据路况在强降雨路段采取交通管制措施，在积水路段实行交通引导；

3、切断低洼地带有危险的室外电源，暂停在空旷地方的户外作业，转移危险地带人员和危房居民到安全场所避雨；

4、检查城市、农田、鱼塘排水系统，采取必要的排涝措施。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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