原标题：加速布局！中央企业牵头建设24个创新联合体

新华社北京6月20日电（记者王希、任军）记者从国务院国资委获悉，日前，国务院国资委启动第三批中央企业创新联合体建设，围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域，在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。

完成第三批布局后，共21家中央企业牵头建设24个创新联合体，促进产学研用力量相互支撑、高效互动、紧密合作，共同推进从基础研究到产业化的全链条创新。

来自国务院国资委的信息显示，创新联合体聚焦资金投入大、技术难度高、单个主体难以攻克的战略性、基础性技术，组织各类创新主体协同攻关，形成群体突破态势。除了推动一批关键核心技术“攻出来”，还要推动一批攻关成果“用起来”、推动一批优势技术产品“强起来”，实现“从无到有”“从有到用”“从有到优”。

据了解，国务院国资委下一步将突出“体系化、任务型”定位，进一步发挥联合体功能作用、强化任务凝练、完善机制建设，引导联合体更大范围、更深层次吸纳创新优势力量，完善利益共享、风险共担等市场化机制，提升建设运行效能。

2019年以来，国务院国资委聚焦国家重大需求，组织60余家中央企业，在核心电子元器件、碳纤维、关键零部件、高端仪器仪表等领域，分两批组建了7个创新联合体，带动300余家高校、科研院所、地方国有企业、民营企业等各类创新主体，深化创新合作、强化协同攻关，有效维护了产业链供应链的安全性、稳定性。

(责编：罗知之、陈键)

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