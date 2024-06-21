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6月份LPR继续“按兵不动” 三季度存下调可能

刘 琪
2024年06月21日08:59 | 来源：证券日报
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原标题：6月份LPR继续“按兵不动” 三季度存下调可能

6月20日，新一期LPR（贷款市场报价利率）出炉。中国人民银行（以下简称“央行”）授权全国银行间同业拆借中心公布，6月20日，1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为3.95%。两个品种报价均维持前值不变。

本月LPR“按兵不动”符合市场预期。6月17日，央行对到期的MLF（中期借贷便利）进行续作，操作利率维持2.5%不变。基于MLF利率是LPR报价的锚定利率，其变动会对LPR产生直接有效的影响。因此，在MLF利率不变的情况下，本月LPR调降的概率大幅降低。

当前商业银行净息差压力依然较大，民生银行首席经济学家温彬在接受《证券日报》记者采访时表示，这使得LPR报价短期无下调空间。

截至本次报价，今年以来，1年期LPR一直保持3.45%；2月份时5年期以上LPR下调过一次，下行25个基点至3.95%。

在温彬看来，当前部分贷款利率已经较低，LPR维持不变，也可缓解贷款利率过快下行而导致的资金空转套利行为，提升资金运行效率。

展望后期，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，受物价水平偏低影响，当前实体经济实际融资成本偏高，三季度LPR有可能跟进MLF利率下调，也不排除因监管层叫停“手工补息”等带动银行存款成本下降，驱动LPR报价单独下调的可能。

“4月份以来，银行端通过叫停‘手工补息’、停止发售智能通知存款，以及各地中小银行跟进补降存款利率等，推动负债成本有所下行，减轻对公存款成本持续偏高和存款定期化带来的负债端压力。同时，为降低融资成本、维持银行净息差稳定，存款利率仍需要进一步下调，最快可能在年中至三季度落地，进而为后续LPR报价打开一定下行空间。”温彬表示，结合内外因素，政策性降息的实施条件也正逐步积累，窗口有望在三季度开启。

日前，中国人民银行行长潘功胜在2024陆家嘴论坛上表示，将“持续改革完善LPR，针对部分报价利率显著偏离实际最优惠客户利率的问题，着重提高LPR报价质量，更真实反映贷款市场利率水平”。

王青认为，“部分报价利率显著偏离实际最优惠客户利率”，或指的是一些报价行给出的LPR报价偏高，没有准确反映的因素可能主要是影响加点的“银行资金成本、信贷市场供求、信用风险溢价”等因素。这意味着在银行资金成本显著下行，信贷市场供求关系向需求方倾斜，以及银行风险偏好上升、信用风险溢价下行的阶段，报价行对其最优惠客户的贷款利率下调，而给出的LPR报价没有随之下调。

王青进一步表示，着眼于完善现有机制，可从两个方面着手：一是报价行数量扩容，降低单个报价行对于LPR报价的影响力。可以看到，2024年1月份，报价行数量从18个上调至20个。二是强化责任追究，对报价利率持续显著偏离实际最优惠客户利率的异常报价，进行实时监督和事后跟踪调查，必要时可据此对报价行名单进行调整。

(责编：罗知之、陈键)
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