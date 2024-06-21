人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

科创板改革再出发 持续擦亮“硬科技”底色

田 鹏 毛艺融
2024年06月21日09:00 | 来源：证券日报
小字号

原标题：科创板改革再出发 持续擦亮“硬科技”底色

6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》（以下简称《八条措施》），拉开科创板改革再出发的大幕。

具体来看，《八条措施》将强化科创板“硬科技”定位列为首要任务。一方面，严把入口关，优先支持新产业新业态新技术领域突破关键核心技术的“硬科技”企业在科创板上市。另一方面，提升制度包容性，支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的优质未盈利科技型企业在科创板上市。

中国上市公司协会学术顾问委员会委员、中关村国睿金融与产业发展研究会会长程凤朝在接受《证券日报》记者采访时表示，《八条措施》将强化科创板“硬科技”定位列为首条，释放出我国高度重视科技创新，尤其是“硬科技”领域的信号。这不仅表明国家对突破关键核心技术的迫切需求，还展示了国家对于支持新兴产业发展的坚定决心。

擦亮“硬科技”底色

五年来，科创板和注册制的改革效应不断放大，“硬科技”底色愈加显现，战略性新兴产业集聚效应不断彰显。

据Wind数据统计，截至2024年6月20日，累计573家战略性新兴产业公司登陆科创板，总市值合计达5.4万亿元，首发募资总额约9108亿元。从行业分布来看，前述573公司均属于战略性新兴产业。其中，新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业公司数量居前，分别有237家（41.3%）、109家（19.0%）和94家（16.4%）。2019年至2023年，科创板上市公司营业收入和利润的年复合增长率分别是23%和24%。

川财证券首席经济学家陈雳对《证券日报》记者表示，科创板聚焦支持“硬科技”企业，拥有“促进经济高质量发展助推器”的战略定位，其通过率先采用注册制发行机制、设置多元包容的上市标准、强化信息披露和投资者保护要求等手段助力科创企业发展壮大。

此次改革将进一步突出科创板“硬科技”特色，健全发行承销、并购重组、股权激励、交易等制度机制，更好服务科技创新和新质生产力发展。

在陈雳看来，《八条措施》将“硬科技”列为首条，表明监管层对于科技创新企业的重视程度持续提升。当前国内处于新旧动能转换的关键时期，通过促进高科技产业发展、推动制造业转型升级、培育经济增长新动能变得至关重要。培育“硬科技”企业，有利于加速新技术的研发和应用，进而推动相关产业的升级和转型，提升全社会的生产效率。

程凤朝表示，通过严把入口关和优先支持关键核心技术企业上市，科创板将吸引更多具有高科技含量和市场潜力的企业，提升板块整体质量和市场影响力。同时，通过完善科技型企业精准识别机制和市场机制作用，进一步优化资源配置，引导更多资金流向高科技企业，促进科技成果转化。另外，对于投资者而言，明确的“硬科技”定位将增强市场信心，使投资者对科创板的期待和认可度提升，进而带动市场活跃度。

提升上市制度包容性

目前，我国科技创新型企业普遍具有风险高、资产少的特点。在此背景下，科创板作为我国多层次资本市场体系中重要组成部分，综合考虑企业预计市值、收入、净利润、研发投入、现金流等因素，设置多元化上市标准，允许未盈利企业、同股不同权企业、红筹企业发行上市，满足不同类型、不同发展阶段的科创企业融资需求。

Wind数据显示，截至6月20日，已有54家上市时未盈利企业、8家特殊股权架构企业、7家红筹企业、20家第五套上市标准企业在科创板上市。目前，54家上市时未盈利企业经营情况整体良好，2023年财报更新后有49家企业营业总收入过亿元，其中19家企业营业总收入超过10亿元。20家第五套上市标准企业均为医药生物行业，目前，7家企业上市实现盈利后“摘U”。

《八条措施》提出，适应新质生产力相关企业投入大、周期长、研发及商业化不确定性高等特点，支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的优质未盈利科技型企业在科创板上市，提升制度包容性。

程凤朝表示：“未盈利科技型企业通常处于研发投入高、技术突破期，通过上市融资可以缓解资金压力，促进技术创新和研发进程，助力企业快速成长，带动产业链的发展，优化产业结构。”

需要注意的是，未盈利科技企业不等同于“差企业”，科技企业搞研发投入导致的亏损，与传统意义上经营不善、竞争力不强而陷入的亏损存在本质区别。

在陈雳看来，从企业发展角度来看，科技企业在前期发展过程中，需要大量的资金投入和资源投入，支持这类企业上市，为它们提供更为广阔的融资渠道，从而加速科技创新的进程。从投资者角度来看，部分优质科技型企业虽暂时未实现盈利，但拥有较强创新能力以及行业拥有较为广阔的市场潜力，具备较高的投资价值。

方正证券研究所所长刘章明认为，《八条措施》在上市标准认定方面，首次提出“三新”+“硬科技”标准，将会为市场引入更多优质企业。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“聪明的车”驶上“智慧的路” 自动驾驶技术按下“加速键”
　　人民网北京6月20日电 （记者栗翘楚）2024年政府工作报告指出，巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势。 智能网联新能源汽车产业，顾名思义，是融合了新能源、新材料、新一代信息技术、先进制造等多元化创新科技的代表性产业，其重要性不言而喻。…
场景不断拓展“车路云一体化”规模应用加速落地
　　人民网北京6月20日电 （记者栗翘楚）6月18日，由中国汽车工程学会、国家智能网联汽车创新中心、清华大学车辆与运载学院、智能绿色车辆与交通全国重点实验室主办，由北京亦庄智能城市研究院集团有限公司和中国智能网联汽车产业创新联盟协办的第十一届国际智能网联汽车技术年会（CICV 2024）在京开幕。 年会以“迈向车路云一体化规模应用新阶段”为主题，围绕车路云一体化、人工智能+自动驾驶、安全与测试等话题设置了多层次、多角度、多级别的主论坛、专题论坛等27场会议活动，200余位产业界、科技界高层嘉宾发表演讲，同期20余家企业参与展览展示。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部