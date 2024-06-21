原标题：前5个月我国对外非金融类直接投资达602亿美元

本报记者 刘 萌

6月20日，商务部新闻发言人何亚东在例行新闻发布会上介绍了今年1月份至5月份我国对外投资合作情况。2024年1月份至5月份，我国对外非金融类直接投资602亿美元，同比增长16.3%。其中，我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资128.1亿美元，同比增长12.7%。

2024年1月份至5月份，对外承包工程完成营业额587.9亿美元，同比增长8.8%；新签合同额873亿美元，同比增长21.7%。其中，我国企业在“一带一路”共建国家承包工程完成营业额480.1亿美元，同比增长9.5%；新签合同额697.1亿美元，同比增长20.2%。

对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授陈建伟在接受《证券日报》记者采访时表示，我国对外投资合作正向高质量迈进，今年前5个月呈现总量稳步增长、结构持续优化的特点。其中，企业对外承包工程仍以高质量共建“一带一路”为统领，加快形成国际经济合作和竞争新优势，努力实现对外承包工程高质量发展。

今年5月份，商务部发布的《对外承包工程项目备案和立项管理办法》将于7月1日起施行。商务部对外投资和经济合作司负责人此前在解读时表示，下一步，商务部将会同相关部门不断完善管理、服务、促进、保障措施，推动对外承包工程高质量发展，更好地服务高质量共建“一带一路”。

在陈建伟看来，今年全球跨境非金融类直接投资的新风向主要集中在三个领域：一是绿色低碳经济，投资绿色能源、环保科技、可持续发展项目是热门；二是以人工智能、大数据、云计算、物联网为代表的人工智能和数字经济领域；三是现代农业，包括农业科技、农业生产链的现代化、农业智能化等。

巨丰投顾高级投资顾问朱华雷对《证券日报》记者表示，随着中国对外投资结构和产业布局不断优化，在数字经济、绿色发展等领域展现出新的投资机会。对此，我国企业应抓住相关领域的投资机遇，从加强与国际组织和主要经济体的合作、强化人才培养和引进、促进数字技术与实体经济的深度融合等方面提升企业的国际竞争力和可持续发展能力。

陈建伟表示，下一步，推动对外投资合作高质量发展可从四方面继续发力:一是积极参与全球投资规则制定，探索创新的对外投资合作模式，提升合作效率和质量；二是优化政策环境，提高透明度和便利化水平；三是注重可持续发展，推动绿色环保技术和社会责任的统一；四是统筹发展和安全，加强对外投资合作的风险评估和检测，建立健全风险防范机制，保障企业合法权益和资产安全。

(责编：罗知之、陈键)

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