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人工智能时代电影行业能否迎来蜕变？

李豪悦
2024年06月21日09:03 | 来源：证券日报
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原标题：人工智能时代电影行业能否迎来蜕变？

第26届上海国际电影节（以下简称“上影节”）仍在继续（6月14日至6月23日）。据了解，科技对电影行业的影响，已成为本届电影节的重要话题之一。

今年2月份，OpenAI的文生视频产品Sora的横空出世，曾让影视制作行业感到“颤栗”。但四个多月过去，OpenAI除了联合艺术家放出过一些几分钟的商业短片外，未有成熟的电影级作品出现，而Sora究竟在今年何时上线，仍未可知。

对此，今年上影节诸多电影从业者针对AI是否会对电影行业带来颠覆，展开激烈讨论。

《证券日报》记者从现场了解到，目前业内对于“AI+电影”的观点整体比较统一，即以Sora为代表的AI不可能颠覆电影行业，更多作为辅助工具，比如降低影视制作的成本、为创作者提供灵感等。除此之外，AI还会带来重要的优势，对影视资源（演员、道具等）数字化后，产生宝贵的“数字资产”，进一步IP化，蕴藏一定的商业潜力。

AI无法决策和迸发创意

上影节期间，光线传媒董事长王长田表示，对AI过多的恐慌和期待都是不现实的。

他认为，一方面，AI永远不会自主决定去做一个产品，这个决定权在人类手里。离开了人类的使用，AI不能自动生产产品去满足人类复杂多变的需求。而另一方面，现阶段的AI还远远达不到产出电影级内容的水平。

“电影行业，目前动画题材是离AI最近的。它确实能在动画电影的形象设计、动态分镜等方面提供一些帮助，但还极不成熟，远远不能达到银幕放映的效果。”王长田说。

导演张末也分享了自己使用AI时遇到的问题，她表示，AI可以解决技术上的难题，但在内容上却做不好，“如果做英文字幕，过去我们一个片子需要雇一个人参与，大概十天以后才出一稿，之后还得润色加工。但是AI二十多分钟就能做完。如果写剧本，创作故事大纲，AI就只能拼凑网上现有的内容，它的确可以整合全世界的故事，但根本不能用。需要我们反复调试，最后发现还不如自己写。”

阿里影业总裁李捷表示：“电影是一个以创意和创作者为核心的艺术，并不是以技术和科技驱动的，这是它的本质，所有的技术是为我们所用的。AI可以降低成本，但是影视制作以创作者为核心是不会改变的。”

“数字资产”暗藏IP商机

尽管AI有许多缺点，但影视上市公司对AI的布局已然深入，从缩减成本的角度看，AI的优势是巨大的。

比如，在上影节期间，博纳影业创始人于冬公布了自己的数字人形象“于小冬”，同时宣布博纳成立的AIGC工作室，将和抖音短剧共同制作短剧，并公开了第一部科幻短剧《三星堆：未来启示录》，该作品完全由AI生成。

“于小冬”是博纳影业打造电影“数字资产”的一个缩影。于冬谈到，博纳影业刚完成的电影《传说》中，AI技术不仅实现了过去难以完成的特效制作，更通过数字人技术，让演员在有限的时间内完成更多的拍摄任务，大幅度降低了制作成本。“过去一个演员可能需要连续拍摄九天，现在通过AI辅助，他们只需要两天就能完成大部分拍摄，可以大幅度降低片酬。”

从收入角度看，这种被演员认可并授权的“数字人”，属于演员和博纳影业之间的共有“资产”，未来在其他领域的使用，会由演员和博纳影业共同分成，“数字资产”已然成为了一个新IP。

王长田表示，AI可以将电影行业的生产效率提升30%，把生产成本降低25%。这将有力缓解电影制作发行领域的全行业亏损问题，让行业进入良性循环。

上海电影集团董事长王健儿表示，在公司的AI项目中，一些学生和艺术家使用AI时发现，虽然AI不可控，随机性很大，但偶尔会创造出超越艺术家想象的内容，反而为他们提供了灵感。所以他认为，AI不仅仅是工具，还可以成为“创作的伙伴”。

王健儿表示，上海电影已布局“iNew”新战略和“iPAi星球”，以及中国动画学派大模型等多项计划。其中，争取三年内利用AI技术，加大对IP的开发力度，让AI的相关延伸产品零售总额突破100亿元，以及每年有两部以上的经典IP被唤醒。

(责编：罗知之、陈键)
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