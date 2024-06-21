原标题：新一代政企数智底座发布

科技日报北京6月20日电 （记者陆成宽）在20日举办的2024世界智能产业博览会上，中国软件正式发布新一代政企数智底座——“熵舟”。“熵舟”融合了云计算、物联网、大数据等新一代数字技术，能为政企用户提供集运行支撑、数据服务、人工智能、应用构建于一体的数智化底座。

“熵舟”能为系统高可靠运行、软件敏捷化开发、数据全链路治理、决策智能化支撑提供一站式解决方案。目前，“熵舟”已成功打造知识助手、政策图谱、多模态态势感知等多款智能产品，并成功应用于纪检、税务、财政、海关等多个领域，其卓越的性能和稳定的表现得到了广大用户的认可和赞誉。

据悉，“熵舟”数智底座主要面向以下四类应用场景开展服务：一是面向数据价值利用类数据资产开展管理与数据服务，二是面向大模型的政务智能化创新应用开展服务，三是面向政企用户大型复杂应用系统的信息技术应用创新改造和上云需求开展服务，四是满足信息技术应用创新要求下大型数据中心复杂环境运行支撑服务的业务需求。

此前，“熵舟”数智底座已通过由国家工业信息安全发展研究中心组织的科技成果评价。评价委员会认为，该项目技术复杂度高，研制难度大，创新性强，具有完全自主知识产权，整体技术在电子政务领域达到国际领先。

“‘熵舟’数智底座发布是中国软件高质量发展的重要里程碑。”发布仪式上，中国软件党委副书记、总经理周在龙表示，凭借多年的技术积累、研发成果和工程实践，中国软件持续推动科技创新，正在成为数字化浪潮中推动行业变革的关键力量。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经