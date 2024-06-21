人民网北京6月21日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，6月20日，商务部消费促进司负责人介绍了2024年5月我国消费市场情况。

5月份，各级商务主管部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，扎实推动消费品以旧换新政策落地落细，组织开展系列促消费活动，激发消费市场活力。当月社会消费品零售总额3.92万亿元，同比增长3.7%，增速较上月加快1.4个百分点；1-5月社会消费品零售总额19.52万亿元，同比增长4.1%。

一是商品消费增速加快。5月份，商品零售额3.49万亿元，同比增长3.6%，增速较上月加快1.6个百分点。部分升级类商品销售较快增长，限额以上单位体育娱乐用品、通讯器材、家电零售额同比分别增长20.2%、16.6%和12.9%，增速较上月分别加快7.5、3.3和8.4个百分点。新能源汽车销量同比增长33.3%，占新车销量比重达39.5%。

二是服务消费较快增长。1-5月，服务零售额同比增长7.9%，增速比同期商品零售额增速快4.4个百分点。其中，餐饮收入2.16万亿元，同比增长8.4%。5月份，餐饮收入增长5.0%，增速较上月加快0.6个百分点。“五一”假期，国内旅游出游人次、出游总花费同比分别增长7.6%和12.7%，全国营业性演出票房收入增长37.2%。

三是线上消费增势较好。1-5月，网上零售额5.77万亿元，同比增长12.4%，增速较1-4月加快0.9个百分点。其中，实物商品网上零售额4.83万亿元，增长11.5%，增速较1-4月加快0.4个百分点，占社零总额比重为24.7%。

四是实体零售平稳增长。实体零售企业加快创新转型，拓展消费场景，提升服务水平，销售实现平稳增长。1-5月，限额以上零售业单位中专业店、便利店、超市零售额同比分别增长5.1%、4.9%和1.8%，仓储会员店零售额保持两位数增长。

(责编：孙红丽、吕骞)

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