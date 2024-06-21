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东方雨虹与中皖钢构签署战略合作协议

2024年06月21日10:03 | 来源：中国网
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原标题：“出海”新进展，东方雨虹与中皖钢构签署战略合作协议

近日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“东方雨虹”）与中皖钢构（柬埔寨）投资有限公司（以下简称“中皖钢构”）签署战略合作协议。

东方雨虹控股副总裁兼虹昇新能源公司董事长张洪涛与中皖钢构董事长司圣越、总经理张晨晖出席并代表双方签署战略合作协议。

根据协议，双方将依托专业技术、实践经验及综合优势，围绕供应链整合、投资建设、新能源领域业务培育、钢结构制造、工程建设等方面开展深化务实合作，形成优势互补、产业互补的战略合作伙伴关系，共同推动战略合作协议落地落实、见行见效，实现互利共赢高质量发展。

此次战略合作是双方在既有合作基础上的精诚延续，也是面向未来、携手跨越的新起点。通过探索市场开拓、产业合作新模式、新路径，双方将在推动柬埔寨建筑建材行业绿色发展、品质升级的基础上，为当地居民创造更加舒适、安全的居住环境，助力柬埔寨能源转型与可持续发展。

面向未来，东方雨虹将在不断夯实科技研发、产品品质、生产制造、系统服务等软硬实力的基础上，携手中皖钢构精诚合作，全力以赴向“成为全球建筑建材行业最有价值企业”的愿景阔步前行。

(责编：董童、李源)
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