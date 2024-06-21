炎炎夏日，漫步在西安湖畔，清风徐来，碧波荡漾，水天一色。6月20日，记者随“高质量发展调研行”陕西主题采访团来到西安湖，在现场看到这个西安市最大的再生水景观湖泊展现出人与自然和谐共生的美丽画卷。

记者了解到，目前西安市年再生水利用量已达4亿立方米，这意味着西安这座典型的缺水型城市利用中水“再生”，一年节约的水量相当于四座大型水库。2023 年，西安顺利通过国家再生水利用配置试点中期评估，成绩位列全国优秀单位第一名。

西安湖畔，清风徐来。记者张丹华 摄

西安湖全景。 资料图片

西安湖位于西安市渭河中游段,西临渭河城市运动公园,东接机场高速桥,北望五陵塬,南依渭河景观带。东西长3公里,南北宽0.8公里,平均水深2米,最深可达6米,总面积3000亩,生态水面面积1500亩。

水清岸净的西安湖。资料图片

为进一步改善水质，湖区还种植了水葱、水烛、荷花、芦苇等水生植物，放流了锦鲫、锦鲤、鲢鱼、鳙鱼等鱼种，构建了多样化的生物栖息地，有效提升了区域的生态多样性。通过水生态系统构建，也让中水在湖区内得到二次净化，最后从西安湖东北角溢流汇入渭河。

西安市地处关中平原中部，属黄河流域特大城市、国家中心城市， 总面积 10108 平方千米， 常住人口约 1300 万人。 多年来西安平均水资源量 24.10 亿立方米，人均占有量不足 200 立方米， 仅为全省和全国平均水平的 1/5 和 1/10 ，是一个典型的缺水型城 市。

近年来，西安市全面谋划节水新思路，以再生水利用配置试点城市建设为抓手，紧盯河湖补水、 绿化浇灌、 城市杂用、 工业生产、 农田灌溉等五大领域，通过制度约束、政策引导、资金扶持，着力扩大再生水利用领域和规模，提升水资源集约节约利用水平。

再生水洒水车取水现场。记者张丹华 摄

记者来到位于陕西省西安市的第四再生水厂综合利用示范点，其是西安市六座再生水综合利用示范点之一，于2022年6月投入运营。该示范点设置有便于城市杂用的“水鹤”取水机和自助洗车机，“水鹤取水点瞬时流量可以达到每小时 100 立方，十吨重的大型洒水车取满一车水仅需要5-6分钟，大大提高了市政杂用水的补给效率。”讲解员宋嘉豪介绍道。

再生水城市杂用项目——洗车。记者张丹华 摄

第四再生水厂V型滤池。 资料图片

据了解，西安市第四再生水厂再生水处理能力为50万吨/日，是西北地区最大的生活污水处理厂。再生水处理工艺采用国内先进的“A2O二级生物处理+高效沉淀池+V型滤池”工艺，出水水质达到地表准IV类标准。建成以来累计处理城市生活污水超20亿立方米，作为生态补水注入长安八水中的渭河、灞河等河湖水系。

截止目前，6座再生水利用综合示范点累计利用再生水10余万立方米，有效发挥了城市“第二水源”的重要潜能，为实现西安高质量发展提供坚实的水资源支撑和保障。

再生水工业利用项目高龄污泥集中处置项目。 资料图片

“我们投入了很多人力和物力，将我们的46座污水站全部提标改造，全部达到黄河A标的标准，所以我们进入每一条河流的水都是放心的。”西安市水务局副局长魏鹏说。

青山绿水间，一幅幅美丽西安的画卷正在徐徐展开，西安湖正以其独特的魅力，成为古城水韵的新名片。

（通讯员：赵嘉欣）

来源：人民日报客户端陕西频道张丹华 王浩

(责编：罗知之、陈键)

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