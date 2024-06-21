烟雨入江南，山水如墨染。浙江水利资源丰富，河流多流经丘陵山区，蕴藏巨大水利动能，具备兴建抽水蓄能电站的天然优势。在浙江庆元群山之间，被誉为“绿色充电宝”的庆元抽水蓄能电站建设正酣。该电站总装机120万千瓦，建成后将承担电力系统调峰、填谷、调频、储能等任务，在提高清洁能源消纳能力，实现多能互补能源结构，保障电力系统稳定运行等方面都能发挥重要作用。今年以来，国家开发银行浙江分行发放3.5亿元中长期贷款，有力支持了项目建设稳步推进。

绿色发展是高质量发展的底色，国家开发银行深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，发挥中长期投融资优势，不断丰富绿色金融产品和服务，着力加大绿色金融供给，积极支持重点行业和领域节能、减污、降碳、增绿、防灾，促进清洁低碳能源体系建设和绿色技术推广应用，助推经济社会发展全面绿色转型，服务美丽中国建设。今年1月至5月，国开行发放绿色贷款超过2000亿元，贷款增速高于全行各项贷款增速。

节能降碳是推进碳达峰碳中和、加快发展方式绿色转型的重要抓手。国开行积极助力化石能源消费减量替代、非化石能源消费提升以及钢铁、石化化工、交通运输等行业节能降碳，支持节能降碳改造和用能设备更新。同时，用好碳减排支持工具，将碳减排效应纳入评审环节，已累计发放碳减排贷款超过1100亿元。

钢铁是国民经济的重要基础行业，也是能源消耗和二氧化碳排放的重点行业。近年来，河钢集团积极推进清洁生产，着力构建以能源、水资源、固体废物“循环圈”为核心的“绿色制造”体系。国开行河北分行积极跟踪对接，融资支持河钢集团开展脱硫脱硝除尘和冶炼废气、废渣综合利用等方面技术开发和应用。随着脱硫脱硝技术的推广应用，河钢集团每年可节约煤炭消耗14880吨，河钢集团下属企业邯钢公司每年可减排烟气量34亿立方米。河北分行员工魏天宇表示：“我们将积极提供绿色金融服务，推动传统产业实现绿色转型，助力加快发展新质生产力。”

生态环境好，老百姓就多了一份实实在在的幸福感。良好生态环境是最普惠的民生福祉，国开行助力深入打好污染防治攻坚战，加大对长江大保护、黄河流域生态保护支持力度，积极支持县域垃圾污水处理设施建设和“无废城市”建设试点，推动一批典型项目落地，用心用情守护蓝天、碧水、净土。

赤水河是长江上游唯一一条没有修建干流大坝、保持自然流态的一级支流，也是长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区的重要组成部分。在四川古蔺，国开行四川分行积极支持赤水河干流古蔺境污水治理工程，在古蔺县64个行政村建设555个污水处理站，并提标改造5座存量污水厂，将当地污水处理能力大幅提升至原来的4倍以上，进一步筑牢生态保护屏障。在贵州习水，国开行贵州分行按照综合性、系统性、整体性治理修复思路，支持统筹推进赤水河流域污水治理、河道整治、护岸修复、生态修复等水环境综合整治，相关项目新建污水管网400余公里，推进河道生态修复177公里，开展库区消落带治理面积约14.29万平方米，助力绘就水清岸绿鱼欢畅的生态画卷。

围绕增绿、防灾，国开行坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，积极支持生态系统保护和修复、国家储备林等重点领域发展；支持水利枢纽、水库、河道治理等流域防洪工程体系建设，助力提升流域防灾减灾能力，共护江河安澜。

为持续优化绿色金融产品服务，助力破解生态环保领域融资难题，国开行按照市场化法治化原则推动投融资模式创新，积极参与气候投融资试点，大力支持生态环境导向的开发（EOD）模式项目，探索生态产品价值实现的金融支持路径。

地处山东日照市东港区西部的日照水库，是山东省第七大水库，也是日照市最重要的饮用水水源，兼具防洪、灌溉等功能。然而，由于生态保护不到位，水库一度出现“用水危机”。为保护好这处水源地，国开行山东分行与当地携手，探索以EOD模式开展生态环境治理与关联产业“融合”开发，将生态环境作为关联产业的投入要素，让市场化主体把这些产业未来的收益提前投入生态环境治理中，再通过后期的产业价值增值，收回治理成本。

今年以来，国开行山东分行向日照水库EOD项目发放贷款2.54亿元、累计发放4.14亿元，支持系统实施隔离围栏建设、垃圾拦截系统完善、上游河道湿地修复等生态环境保护工程。同时，支持发展环境污染小、发展空间大、市场预期好、项目收益佳的产业，反哺生态建设投入，带动周边群众就业。如今，水库生态环境持续向好，翘嘴鲢子等土著鱼类种群明显恢复。同时，当地榛子、苹果、茶叶等产品获得有机认证，市场销售价格稳步提升，周边村民通过土地流转、景区务工和项目运营等方式，人均年增收5万元以上。山东分行员工迟守栋表示：“良好的生态环境蕴藏着巨大的经济价值。我们将深入践行绿水青山就是金山银山的重要理念，持续探索金融服务生态环境高水平保护的有效模式。”

国开行有关部门负责人表示，下一步，国开行将强化职能定位与做好“五篇大文章”相结合，持续提升绿色金融服务质效，加大对能源水利、交通运输、城乡建设等基础设施领域绿色低碳发展和绿色低碳科技创新、重点产业转型升级的支持力度，为加快推进人与自然和谐共生的现代化贡献力量。

(责编：董童、李源)

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