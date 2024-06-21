原标题：馅饼背后是陷阱，太平洋健康险亮剑出击，护“钱袋子”安全

在2024年6月防范非法集资宣传月期间，中国太保旗下太平洋健康险主动履行社会责任和行业担当，全面启动防范非法集资宣传月活动，组织全员积极投身宣传工作。同时，太平洋健康险充分发挥了其在各地的业务网络优势，在北京、上海、广东、四川四地针对性开展了一系列线下活动。

聚焦“一老一小一新” 切实守护钱袋子

6月15日，太平洋健康险广东分公司与广天社区服务与研究中心联合至广州天河区凌塘村（城中村）开展防范非法集资宣传活动，其中，广天社区服务与研究中心是为社区流动人口包括妇女、儿童等提供社区服务的公益组织机构。通过本次联动宣传，太平洋健康险能够更加有效聚焦“一老一小一新”等特殊群体，并针对他们可能遇到的非法集资风险进行重点宣传。

工作人员结合真实案例，向居民们详细讲解了非法集资的危害性、识别方法和防范措施，帮助他们更加直观地了解非法集资的套路和危害。对于居民所关注的热点、难点问题，如老年人对高收益投资产品的诱惑、新市民对金融知识的缺乏等，针对性地进行深入讲解和答疑。

此次活动不仅得到了社区居民的积极响应和好评，也进一步加深了太平洋健康险广东分公司与广天社区服务与研究中心的合作关系。未来，双方将继续携手合作，共同为社区的安全稳定贡献力量，切实守护百姓的“钱袋子”。

贯彻先进客户服务理念 “防非”功夫还要下在平时

6月12日，太平洋健康险北京分公司业务骨干一行拜访了公司客户美团总部，在交流员工福利的同时，积极向美团员工普及防非意识。美团全国有员工10万余人，不少员工表示：“平时比较忙，没时间关注防非的知识，本次防非宣传的知识和方法不仅自己学到了，还要带给自己的父母，守护好家庭的钱袋子”。

“防非”行动不仅在宣传月，功夫还要下在平时。太平洋健康险北京分公司与合作经代机构线下交流防非宣传经验，通过展业等接触客户的过程，积极向客户传达防非理念，履行宣教责任。

太平洋健康险四川、上海分公司也积极与职场物业对接，在人流量聚集时段，有效利用碎片化时间，通过布置易拉宝、摆放摆台、发放宣传折页等方式，开展防范非法集资风险宣传。

“防非”行动仍在进行中，除线下活动之外，太平洋健康险还积极通过以案说法、以案示警等形式，开展线上直播、短视频宣传、短信提示、知识竞赛等系列宣传举措，持续向公众揭示涉非骗局，帮助公众树立防非理念，共建安全、稳定、和谐的金融生态环境。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经