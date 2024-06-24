夏至已至

又是芒果大量上市的季节

香甜饱满的芒果果实

爽口辛辣的酸嘢芒果花

年轻人的新宠物“芒狗”

蛋糕饮品中独一无二的甜蜜

是芒果送给我们的夏日序曲

“芒芒果海”出百色

芒果是世界第二大热带水果

我国的产区主要分布在

云南、广西、四川

海南、广东、贵州、福建等地

广西百色、四川攀枝花

云南华坪、元江

海南三亚、乐东、东方

都是重要的芒果产地

周月珍 摄

2022年

全国芒果种植面积592.8万亩

总产量431.7万吨

各主产市县中

百色芒果产量稳居全国第一

达到105.58万吨

占广西全区的82%

百色地处

滇黔桂三省（区）交界

百色右江河谷

是中国四大干热河谷之一

属亚热带季风气候区

冬春少雨

春季回暖快

土层深厚、肥沃、耕性好

非常适宜芒果种植

出产的芒果核小肉厚

香气浓郁、肉质嫩滑

纤维少、清甜爽口

目前

芒果产业已成

百色最大的水果产业

2023年年末

全市果园面积242.54万亩

其中芒果园128.73万亩

全年园林水果产量242.54万吨

芒果达到113.72万吨

周金鹏 摄

芒果宇宙也有“百科全书”

提到芒果

人们往往想到的是

金灿灿的果皮

但百色的芒果宇宙

拥有更加绚丽的色卡

“把阳光穿在身上”的金煌芒

“一袭青衣”的桂七芒

被誉为“彩虹果冻”的贵妃芒

以及台农1号芒、热农一号芒

红象牙芒、桂热芒10号

都是常见品种

全市主要栽培的品种

更是超过30个

除了颜色

每个品种的

个头、口感也各有不同

贵妃芒

单果重300～500克

果肉橙黄色

肉质细腻无纤维、果汁多

具较浓芒果香味

桂七芒

单果重205～300克

细滑多汁、纤维极少

味甜蜜、芳香

金煌芒

平均单果重约900克

大的可达1500克左右

果肉橙黄色、纤维极少

汁多、肉质细嫩、清甜

耐贮运

为收集保存芒果种质资源

百色建立了国内最大的

国家芒果种质资源圃

入圃保存种质资源450多份

育种材料650多份

2023年6月

中国芒果博览馆

在百色开馆

小小的芒果也有了

自己的“百科全书”

“俘获”味蕾的方式，不止一种

每年6月的中上旬

百色市政府会发布上市日通告

一年一度的芒果盛宴拉开序幕

百色正式进入“芒果时间”

周金鹏 摄

最先登场的是台农1号芒

紧接着是贵妃芒、金煌芒

桂七芒、热农1号芒

红象牙芒、桂热芒10号

……

甚至到了11月

还能吃到一种叫

四季蜜芒的品种

该品种具有

一年多次开花结果习性

果肉肉质细嫩、纤维稍多

蜜味浓

随着销售渠道拓展

全国各地的人们

都有机会品尝到

这份来自右江河谷的香甜

2022年

百色芒果电商销售额49.3亿元

占销售额的比重达65%

寄递量2224万件

农思秋 摄

除了鲜食芒果

芒果汁、芒果干、芒果酒

芒果奶冻、芒果雪糕、芒果布丁

芒果班戟、芒果千层、芒果西米露

芒果酸嘢、糯米芒果饭

......

无论是在河谷的果园

还是街头的甜品店

芒果总能换着花样

“俘获”我们的味蕾

毕竟

谁能拒绝在炎炎夏日

被一口细腻柔滑治愈呢

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经