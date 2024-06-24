好品中国|“水果自由”在广西，“芒芒果海”出百色
夏至已至
又是芒果大量上市的季节
香甜饱满的芒果果实
爽口辛辣的酸嘢芒果花
年轻人的新宠物“芒狗”
蛋糕饮品中独一无二的甜蜜
是芒果送给我们的夏日序曲
“芒芒果海”出百色
芒果是世界第二大热带水果
我国的产区主要分布在
云南、广西、四川
海南、广东、贵州、福建等地
广西百色、四川攀枝花
云南华坪、元江
海南三亚、乐东、东方
都是重要的芒果产地
周月珍 摄
2022年
全国芒果种植面积592.8万亩
总产量431.7万吨
各主产市县中
百色芒果产量稳居全国第一
达到105.58万吨
占广西全区的82%
百色地处
滇黔桂三省（区）交界
百色右江河谷
是中国四大干热河谷之一
属亚热带季风气候区
冬春少雨
春季回暖快
土层深厚、肥沃、耕性好
非常适宜芒果种植
出产的芒果核小肉厚
香气浓郁、肉质嫩滑
纤维少、清甜爽口
目前
芒果产业已成
百色最大的水果产业
2023年年末
全市果园面积242.54万亩
其中芒果园128.73万亩
全年园林水果产量242.54万吨
芒果达到113.72万吨
周金鹏 摄
芒果宇宙也有“百科全书”
提到芒果
人们往往想到的是
金灿灿的果皮
但百色的芒果宇宙
拥有更加绚丽的色卡
“把阳光穿在身上”的金煌芒
“一袭青衣”的桂七芒
被誉为“彩虹果冻”的贵妃芒
以及台农1号芒、热农一号芒
红象牙芒、桂热芒10号
都是常见品种
全市主要栽培的品种
更是超过30个
除了颜色
每个品种的
个头、口感也各有不同
贵妃芒
单果重300～500克
果肉橙黄色
肉质细腻无纤维、果汁多
具较浓芒果香味
桂七芒
单果重205～300克
细滑多汁、纤维极少
味甜蜜、芳香
金煌芒
平均单果重约900克
大的可达1500克左右
果肉橙黄色、纤维极少
汁多、肉质细嫩、清甜
耐贮运
为收集保存芒果种质资源
百色建立了国内最大的
国家芒果种质资源圃
入圃保存种质资源450多份
育种材料650多份
2023年6月
中国芒果博览馆
在百色开馆
小小的芒果也有了
自己的“百科全书”
“俘获”味蕾的方式，不止一种
每年6月的中上旬
百色市政府会发布上市日通告
一年一度的芒果盛宴拉开序幕
百色正式进入“芒果时间”
周金鹏 摄
最先登场的是台农1号芒
紧接着是贵妃芒、金煌芒
桂七芒、热农1号芒
红象牙芒、桂热芒10号
……
甚至到了11月
还能吃到一种叫
四季蜜芒的品种
该品种具有
一年多次开花结果习性
果肉肉质细嫩、纤维稍多
蜜味浓
随着销售渠道拓展
全国各地的人们
都有机会品尝到
这份来自右江河谷的香甜
2022年
百色芒果电商销售额49.3亿元
占销售额的比重达65%
寄递量2224万件
农思秋 摄
除了鲜食芒果
芒果汁、芒果干、芒果酒
芒果奶冻、芒果雪糕、芒果布丁
芒果班戟、芒果千层、芒果西米露
芒果酸嘢、糯米芒果饭
......
无论是在河谷的果园
还是街头的甜品店
芒果总能换着花样
“俘获”我们的味蕾
毕竟
谁能拒绝在炎炎夏日
被一口细腻柔滑治愈呢
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