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高质量发展调研行 | 今日南泥湾，更美“好江南”

人民日报客户端陕西频道 张丹华 王浩
2024年06月25日09:50 | 来源：人民日报客户端
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“来到了南泥湾，南泥湾好地方，好地呀方……”6月23日，“高质量发展调研行”陕西主题采访团来到延安南泥湾。脚下刚刚踏上这片土地，记者们便不自觉哼唱起这首传唱大江南北的小调。

记者在现场采访中了解，南泥湾年接待游客已突破100万人次，为南泥湾发展红色主题教育、乡村全面振兴、生态旅游产业起到了巨大的推动作用。

“现在接待旅游团比较多，湖北、四川……反正全国各地的都来逛。玩累了，就到我们家吃碗香菇面、尝尝炖土鸡。”南泥湾镇桃宝峪村村民冯延东说。

看到家乡的游客日渐增多，常年在外打工的冯延东2021年回到老家，改造自家的7间房办起了农家乐。去年，这家小馆的净收入就有三十多万。“等冬天游客少了，我在后院建十几间民宿，争取把客人留下来。”冯延东美美盘算着未来。

如今的南泥湾，山更青、水更绿、动物愿意栖息、植物蓬勃生长，绿色乡村与红色旅游相映生辉，生态保护与经济发展共荣共生。

黄河一级支流汾川河流经南泥湾。2020年，延安宝塔区水系连通及水美乡村建设试点项目在此展开，总投资3.67亿元，着力打造黄土高原丘陵沟壑区农村水系整治示范区、绿色生态与红色文化相结合的旅游目的地，持续改善人居环境和河湖生态环境。

南泥湾湿地公园，国家二级保护植物野大豆在公园范围内随处可见；小??、白鹭、苍鹭等水鸟数量有显著增加。东方白鹳、黑鹳等国家Ⅰ级保护动物在南泥湾湿地公园停留觅食。2023年，国家实验项目朱鹮野化繁育放飞基地落户南泥湾林场。

试点项目开展以来，截至2023年底，南泥湾新增河道水面面积300亩、稻田及湿地面积330亩。“红色南泥湾、陕北好江南”，一个山青水绿、稻花飘香、人人喜爱的新时代南泥湾呈现在黄土高原。（通讯员 赵嘉欣）

(责编：杨曦、陈键)
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