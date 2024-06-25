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业界：加大农业品牌建设 助推生态农产品发展

2024年06月25日13:26 | 来源：人民网
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人民网北京6月25日电 （记者杜燕飞）日前，在全国农产品区域公用品牌建设研讨会暨湖南·怀化“怀乡怀品”农产品区域公用品牌北京发布会上，与会嘉宾表示，怀化农业生产历史悠久，农业资源禀赋得天独厚，特色农产品众多，近年来打造了一批具有鲜明地域特色的农产品品牌。下一步，要实施农业品牌提升行动，加大农产品区域公用品牌创建力度，建立健全全域监管机制、全程溯源体系，助推怀化生态农产品走向全球。

原农业部党组副书记、副部长尹成杰表示，希望怀化大力实施农业品牌提升行动，加快形成以区域公用品牌、企业品牌、大宗农产品品牌、特色农产品品牌为核心的农业品牌格局。充分发挥区域农业资源特色和优势，加大农产品区域公用品牌创建力度。大力提升地标农产品品牌创建质量，提高地标农产品品牌的地域、名誉、声誉、信誉影响力和地标农产品品牌的人文文化、生态环境、独特品质、独特加工工艺、现代科技要素影响力的含量。以科技创新为动力，以发展农业新质生产力为引领，大力推进品牌农业理念创新、技术创新、业态创新、组织模式创新。加大对品牌农业发展的政策扶持力度，加强对农产品商标质量认证、农产品“三品一标”等知识产权的管理和保护。

“希望加快建设区域品牌产业园，建立健全全域监管机制、全程溯源体系。”国家标准委原主任、中国品牌建设促进会理事长刘平均说，中国品牌建设促进会将支持怀化建立国际地理标志品牌中心、国际品牌供应链中心、品牌建设促进会，助推怀化生态农产品走向全球。

就深化农业品牌创建，中国农产品市场协会会长张玉香表示，希望怀化坚持统筹兼顾，在谋实上下功夫；坚持改革机制，在固本上出实策；坚持市场导向，在运营上强能力；坚持产销衔接，在营销上花气力；坚持文化先行，在宣传上树形象；坚持合作交流，在增强竞争力上做文章。

怀化市人民政府副市长杜登峰在会后接受媒体采访时表示，怀化积极推进农产品区域公用品牌建设，通过整合优势资源、提升产品品质、加强品牌营销等措施，打造了一批具有地方特色的农产品品牌。全市已拥有中国驰名商标6件、“两品一标”农产品408个，培育出了黔阳冰糖橙、新晃黄牛、碣滩茶、靖州杨梅等优秀区域品牌。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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