人民网北京6月25日电 （记者罗知之）据国家发展改革委官网消息，近日，国家发展改革委会同农业农村部、商务部、文化和旅游部、市场监管总局联合印发了《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。国家发展改革委就业司负责人表示，近两年，我国消费需求不断释放，消费市场稳步回暖。2023年，最终消费支出对经济增长的贡献率为82.5%，是经济增长第一拉动力。

该负责人表示，从中长期看，消费的发展机遇和趋势，以下“四新”值得关注：

一是人民对美好生活的向往带来消费新需求。从国际经验看，当人均GDP迈过1万美元大关时，消费升级的进程会显著加快。我国有14亿多人口，人均GDP超过1.2万美元，随着我国人均GDP的提升和中等收入群体的扩大，消费升级步伐有望进一步加快。

二是科技革命创造消费新供给。当前，科技革命和产业变革加速演进，大数据、云计算、人工智能、物联网、区块链等新技术手段不断涌现，数字技术、数据要素正在深刻改变人类生产和消费，这将为消费供给迭代升级提供众多新机遇。

三是人口结构变化蕴藏消费新动能。随着我国居民人口结构变化和社会需求转换，服务消费快速增长，2023年，全国服务零售额增速较商品零售额高14.2个百分点。同时，年轻群体逐渐成为消费主力，个性表达和沉浸体验消费开始受到青睐。

四是农村消费升级释放消费新潜力。2023年末，我国乡村常住人口共计4.77亿人。随着农村消费环境改善、消费渠道完善，城乡消费市场融合水平不断提升，将带动优质消费品下乡及特色农产品进城，有助于释放农村消费潜力，持续拓展新的消费增长空间。

(责编：罗知之、吕骞)

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