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自然资源部：38个典型案例入选第四批节地技术和节地模式推荐目录

2024年06月25日17:18 | 来源：人民网
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人民网北京6月25日电 （欧阳易佳）6月25日是第34个全国土地日，今年的主题是“节约集约用地，严守耕地红线”。日前，自然资源部办公厅发布《节地技术和节地模式推荐目录（第四批）》，聚焦“用存量换增量”“用地下换地上”“用资金、技术、数据换空间”，引导各地进一步提升节约集约用地水平，推动城乡高质量发展。

自然资源部自然资源开发利用司主要负责人介绍，本次推荐目录共收录了来自26个省（区、市）的38个节地技术与节地模式典型案例，覆盖四大领域：基础设施领域8个、公共服务设施领域10个、产业园区及工业项目领域13个、城乡高质量发展领域7个。

其中，12个典型案例是围绕“用存量换增量”开展的实践。主要是通过设备设施“以旧换新”，在不新增用地的情况下，大幅提升生产效率。通过旧厂区盘活利用、中心城区边角地统筹利用、老旧体育设施立体改造，补齐教育、文化、体育等公共服务设施短板。通过统筹规划、完善配建，优化产业园功能布局；通过收储支撑、政策激励，实施旧厂房连片改造，促进产业园转型升级；通过优化设计、技术创新，促进工业项目节约用地。通过实施城镇低效用地再开发，盘活利用老工业区、旧厂区、传统风貌保护区，保护传承历史文化，推动产城融合发展。

15个案例是围绕 “用地下换地上”开展的实践。主要是通过城市交通系统互联互通、站城一体化建设、地上地下空间综合开发，构建铁路、机场交通枢纽综合体。通过合理开发利用地下空间，布设停车场、市政管线、学校风雨操场、污水处理厂等公共服务设施，支撑“平急两用”公共基础设施建设。通过空中廊道、隧道进行矿石运输，减少道路运输占地。通过立体划分市政道路空间，建设架空连廊、地面道路、地下通道，加强区域联通，缓解区域交通压力。通过地上地下空间立体开发复合利用，建设地上医院、学校+地下停车场，地上广场+地下商业综合体，地上公园绿地+地下污水处理厂等，解决上学、就医停车难题，增加旅游城市商业服务空间，实现污水处理设施由“邻避”变“邻利”。

 11个典型案例，是围绕“用资金、技术、数据换空间”开展的实践。主要是在公路工程项目设计可研、选址布局、建设施工中应用节地技术，采取优化交叉工程设计等节地措施，采用新型工艺节约用地、少占耕地。采用建设多层停车楼、立体机械停车、互联网数字停车等技术提高用地效率，实现停车智能化管理。应用数字三维模拟技术、BIM（建筑信息模型）技术，精准匹配产业用地发展需求，精细开展设施平面化布置，精确论证项目实施规划用地；采用“井工厂”模式，几十口井共用一块土地，实现油气开采节约用地。鼓励采用三维模型平台，建立全域低效用地数据库，结合航拍技术成果，提升低效用地识别判定水平与盘活利用能力。

(责编：孙红丽、吕骞)
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