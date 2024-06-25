人民网北京6月25日电 （欧阳易佳）6月25日，自然资源部发布首批全域土地综合整治试点典型案例。本次公布的15个典型案例各具特色，均结合本地实际需求、资源禀赋，探索了一系列可供借鉴的做法，取得显著的综合效益。

2019年，自然资源部启动了全域土地综合整治试点工作。针对农村地区国土空间存在的乡村耕地碎片化、空间布局无序化、土地资源利用低效化、生态质量退化等问题，以科学合理规划为前提，综合运用占补平衡、增减挂钩等政策工具，统筹实施农用地整理、建设用地整理、生态保护修复、历史文化保护等工作，优化农村地区国土空间布局。

自然资源部国土空间生态修复司有关负责人介绍了15个典型案例的亮点和特色，一是优化国土空间布局，提升国土空间治理效能。二是助力耕地数量、质量、生态三位一体保护。三是优化资源要素配置，推进城乡融合发展。四是统筹生态保护修复，改善农村人居环境。五是健全公众参与机制，推动实现群众利益共享共赢。

截至2023年底，全国1304个试点共完成综合整治378万亩，实现新增耕地47万亩、减少建设用地12万亩，在组织模式、规划衔接、实施管理、验收与后期管护、资金保障等方面形成了一系列可推广、可复制的宝贵经验。

(责编：孙红丽、吕骞)

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