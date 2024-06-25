人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

冷轧带肋钢筋等6种产品生产许可证管理实施细则拟出台

2024年06月25日17:48 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京6月25日电（记者赵文君）记者25日从市场监管总局获悉，为从源头管控产品质量安全风险，市场监管总局对冷轧带肋钢筋等6种产品制定生产许可证管理实施细则，近日将以公告形式向社会发布。

　　国务院今年5月印发《关于调整完善工业产品生产许可证管理目录的决定》，明确对冷轧带肋钢筋、瓶装液化石油气调压器、钢丝绳、胶合板、细木工板、安全帽等6种产品实施工业产品生产许可证管理，化肥生产许可证审批方式由告知承诺调整为“先核后证”审批。

　　市场监管总局副局长田世宏介绍，公告主要有7条措施。一是明确6种产品实施生产许可证管理设置3个月过渡期。二是规定企业应当按照公布的相关产品实施细则要求，申请办理产品生产许可证；审批机关依照实施细则开展审查、核查，严把生产许可证审批关。三是依据《工业产品生产许可证管理条例实施办法》，获证企业应当自准予生产许可之日起6个月内，完成在其产品或者包装、说明书上标注生产许可证标志和编号。四是规定化肥企业新申请生产许可证或办理延续生产许可证，不再实行告知承诺和免实地核查。五是明确工业产品生产许可证审批权限不得下放，已下放的要及时收回。六是要求实施“阳光审批”，提高审批效率，接受社会监督。七是发现实施生产许可证管理之前生产、销售的以上6种产品不合格的，应依法采取召回、下架等措施予以处置。

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
打造“数字桥梁” 数字金融服务助推民生服务与农特产品发展
　　人民网北京6月25日电 （记者许维娜）“构建新发展格局，进一步凸显东北的重要战略地位”“推进中国式现代化，需要强化东北的战略支撑作用”“更加关注补齐民生领域短板，让人民群众共享东北振兴成果”……历经20多年的转型磨砺，东北地区已稳步迈向全面振兴新征程，蓄势待发。 细数东北三省在推动东北全面振兴取得的新进展和新成效时，粮食生产领域的成果位居首位。…
加速高质量发展步伐 侨企深耕中国大市场
　　人民网北京6月25日电 （李栋）从企业创立之初只有几位员工、一间租用的小办公室，到如今成长为一家深耕大健康产业的现代化企业。在完美（中国）有限公司董事长古润金看来，随着中马经贸合作迈向下一个“黄金50年”，完美公司也将开始“新30年”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部