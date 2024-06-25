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自6月17日以来，长江中下游地区出现持续强降水天气，安徽、浙江、江西、湖北、湖南等地部分地区累计降水量达250毫米至500毫米，湖南常德、安徽黄山等地累计降水量达500毫米至740毫米，且降水还将持续。24日10时，中央气象台发布暴雨红色预警。

“要锚定‘人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击’目标，进一步落实落细各项防御措施，把‘时时放心不下’的责任感转化为‘事事心中有底’的行动力，全力以赴做好暴雨洪水防范应对工作，牢牢守住安全底线。”6月25日上午，国家防总副总指挥、水利部部长李国英主持召开专题会商会，视频连线水利部长江水利委员会、淮河水利委员会、太湖流域管理局，分析研判未来两周长江中下游、淮河、太湖防汛形势，安排部署水旱灾害防御工作。

6月24日12时，国家防汛抗旱总指挥部将针对浙江、安徽、江西3省的防汛应急响应提升至三级，并加派1个工作组赴浙江协助指导防汛抗洪工作；19时将针对湖南省的防汛应急响应提升至三级，前期派出的湖南工作组继续在一线开展工作。

“此轮主要在江南北部到长江中下游沿江地区的持续性强降水过程与大气环流配置有直接关系。”中央气象台首席预报员陈涛预测，未来三天，南方主要雨带维持，强降水持续。

6月25日，中国气象局召开会议，再强化再深化再细化汛期气象服务工作。进一步强化底线思维、极限思维，持续加强监测预报预警，发扬连续作战、不怕疲劳的作风，全力抓实抓细防汛救灾气象服务各项工作，切实筑牢气象防灾减灾第一道防线。

陈涛提醒，要及时关注气象部门预报预警的降水落区和强度等信息。住在山区附近的居民要注意强降雨可能导致的山洪、泥石流等潜在气象灾害。城市居民要关注城市可能的内涝风险，尤其是强降雨对交通造成的影响。

6月25日8时，自然资源部与中国气象局联合发布地质灾害气象风险预警。6月25日08时至26日08时，浙江西部、安徽南部、江西东北部和西部、湖南东部和南部、广西北部、贵州西南部等地发生地质灾害的风险较高（黄色预警）；浙江西部、安徽南部、江西东北部和西北部、湖南东部等地部分地区发生地质灾害的风险高（橙色预警）；浙江西部、安徽南部、江西东北部等地局部发生地质灾害的风险很高（红色预警）。请当地居民注意防范降水引发的地质灾害，尤其是地质灾害隐患点附近区域。

截至6月24日8时，安徽共有5市24县（区）受灾，累计紧急转移安置6.4万人。浙江正加紧巡查排险，提前做好山洪灾害防范工作，新安江水库在24日下午三点半加大至5孔泄洪闸泄洪。

日前，财政部会同交通运输部紧急下达1.05亿元，支持广东、广西、浙江、福建、江西、湖南、贵州等7省份开展公路抢修。国家金融监督管理总局要求保险业扎实做好南方暴雨保险理赔服务工作，截至今天12时，相关地区保险机构累计接报案2.36万件，估损金额8.33亿元，目前已赔付和预赔付金额1.62亿元。

陈涛预测，6月28日之后，雨带会有所调整，东端有所北抬，西端有所南压，因此，主要雨带将由目前的准东西向逐步转换为西南至东北走向，但主要雨区可能还是位于黄淮到江南地区一带。

(责编：孙红丽、吕骞)

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