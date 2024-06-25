人民网北京6月25日电（记者乔雪峰）2024年6月25日是第十四个“世界海员日”，2024年世界海员日的主题为“海上安全，分享您的最佳提示。”记者从交通运输部海事局获悉，海员日当天日出至日落，中国籍民用船舶、中国航运企业拥有或光租的非中国籍船舶挂满旗。

交通运输部海事局相关负责人表示，2023年，我国在维护船员市场环境、强化船员权益法制保障、增强船员履职能力上取得重点突破，逐步推动船员服务行业健康有序发展见行见效、船员队伍全要素高质量建设走深走实。

据交通运输部海事局发布的《2023年中国船员发展报告》（以下简称《报告》）显示，截至2023年底，全国注册船员总数达1982163人，同比增长4.5%。全年外派海员143582人次，同比增长13.3%。

《报告》显示，截至2023年底，我国已与28个国家（地区）签署互认或单边承认海船船员适任证书协议。

《报告》显示，2023年新增注册国际航行海船船员27860人。截至2023年底，我国共有注册国际航行海船船员682635人，同比增加4.3%，其中女性44511人。2023年签发国际航行海船船员海员证79878本。

《报告》显示，2023年我国共有海员外派机构286家，外派海员共计143582人次，同比增长13.3%，排名前三的国家和地区为中国香港、巴拿马、利比里亚。

《报告》显示，2023年，我国新增注册沿海航行海船船员15370人。截至2023年底，我国共有注册沿海航行海船船员261319人，同比增长6.2%，其中女性8547人，2023年具有海上服务资历的沿海航行海船船员139582人。

该负责人表示，未来，海事局将持续有效提升船员管理执法效能、净化船员服务行业市场环境、推动船员职业发展环境持续优化，有力维护船员合法权益，努力打造数量充足、结构合理、素质优良的船员队伍，为提升航运国际竞争力提供源源不断的内生动力。

(责编：孙红丽、吕骞)

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