新华社呼和浩特6月25日电 题：草原新绿迎嫦娥——嫦娥六号返回器着陆目击记

新华社记者刘懿德、贾立君

一场夏雨过后，新绿点缀着阿木古郎草原。青青草地上，嫦娥六号返回器在一面迎风招展的国旗陪伴下，稳稳地立在一旁。一些工作人员正忙碌地开展工作，对讲机传来的说话声、马达发出的轰鸣声响成一片。6月25日下午，嫦娥六号返回器在位于内蒙古自治区乌兰察布市的四子王旗着陆场成功着陆。

25日一早，地面搜索回收分队就已集结待命，随时准备出发执行任务。午后，随着声声指令传来，马达隆隆作响，地面搜索回收分队立即出发。蓝天白云之下，车队列队有序、井井有条，犹如一条快速行进的钢铁长龙。

车队平稳前行，大家都期盼尽快看到嫦娥六号返回器的身影。“快看！就在那边！”车上有人惊喜地喊道。只见远处，嫦娥六号返回器静静地立在地上。一些工作人员正有序开展工作，附近停着几架空中搜索回收分队的直升机。

夏季的午后，草原天气往往多变。酒泉卫星发射中心卞韩城说，为此，有关部门组织开展了有针对性的演练活动。同时，为提高搜索效率，此次回收任务在四子王旗着陆场瞄准点周围，部署了由小型光学设备组成的测量阵，还在天空部署了长航时固定翼无人机。

在着陆区外围，边境管理部门的民辅警们一大早就上岗到位。早在回收任务之前一个多月，他们就开始入户走访、发放传单，向大家宣讲安全事宜。回收当日，民辅警们在着陆区周边的道路卡口，认真地开展安全检查。四子王边境管理大队脑木更边境派出所民警刘卫兵说，他们要排查进出边境管理区的人员、车辆，确保着陆区周边绝对安全。

嫦娥六号返回器准确着陆于内蒙古四子王旗预定区域，工作正常，标志着探月工程嫦娥六号任务取得圆满成功，实现世界首次月球背面采样返回。

嫦娥六号返回器在阿木古郎草原着陆，草原人民骄傲自豪。现场，一些四子王旗乌兰牧骑的队员们，身着盛装，载歌载舞，歌声、掌声、欢呼声响成一片。

现场处理工作接近尾声，工作人员给嫦娥六号返回器穿上了“迷彩服”。随后，吊车将返回器吊装到车上运走。

人群离开，车队返程，机队升空。蓝天白云之下的阿木古郎草原，很快恢复了宁静。这片草原，过去有着“神舟家园”的美誉。现在，随着嫦娥五号返回器、嫦娥六号返回器先后在这里着陆，“嫦娥故乡”成了这片草原响亮的新名号。人们期待着有更多的嫦娥返回器，在这里平安回家。

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经