我国知识产权人才规模增至86万人
2024年06月25日20:14 | 来源：新华网
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新华社北京6月25日电（记者宋晨）国家知识产权局人事司司长张志成25日在国家知识产权局新闻发布会上介绍，截至2023年底，我国知识产权人才规模已从“十三五”末的69万人增长至86万人。
张志成表示，在保护方面，行政管理和执法人才数量超3万人，已建成的知识产权保护中心人才数量超2200人，助力知识产权保护水平稳步提升；在运用方面，全国执业专利代理师数量达3.4万人，具有专利代理师资格的人才超7.6万人，企业、高校和科研机构知识产权人才数量也快速提升，促进知识产权运用效益加速释放。
“在公共服务方面，从事知识产权信息服务的人才队伍规模超4000人，持续提升便民利企水平。在国际化方面，已选拔培养国际型审查人才约270人，知识产权涉外教师150余人，遴选海外知识产权纠纷应对指导专家119人，助力高水平对外开放。”张志成说，同时在基础人才方面，全国中级以上知识产权师近2万人。
此外，国家知识产权局还有专利审查员、商标审查员超1.8万人，助力知识产权工作提质增效。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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