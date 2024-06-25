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国家审计：2023年度“经济体检”报告出炉

2024年06月25日22:12 | 来源：新华网
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新华社北京6月25日电 题：国家审计：2023年度“经济体检”报告出炉

新华社记者邹多为

审计就像体检，不仅查病，更为“治已病、防未病”。

2023年中央部门预算执行审计发现各类问题金额226.26亿元，2023年度审计发现并移送重大违纪违法问题线索310多件……

25日，受国务院委托，审计署审计长侯凯向十四届全国人大常委会第十次会议作《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，是对完整审计年度内政府经济运行情况的一次全面“检查”。

“经济体检”年年搞，今年有何不同？

——覆盖范围更广

“一年来，审计监督兼顾质量和效率，着力消除监督盲区和死角，高质量推进审计全覆盖。”审计署政策研究室副主任林海告诉记者，今年报告共涵盖140余个地方、部门和单位的审计情况，除了中央财政管理、中央部门预算执行等审计“传统项目”，还涉及重点民生资金、国有资产管理、重大违纪违法问题等方面。

据林海介绍，一方面，审计要对所有管理使用公共资金、国有资产、国有资源的地方、部门和单位进行监督，形成常态化、动态化震慑；另一方面，要力争审计一个领域或单位，就把最严重、最突出的问题揭示出来，形成实质性震慑。

今年报告更突出发展关切：

聚焦防范化解地方债务风险、4类国有资产管理等关键环节和重点领域风险隐患；

回应百姓急难愁盼，着重选取教育、就业、乡村振兴重点帮扶县、乡村建设、畜牧水产品稳产保供等5项民生资金开展审计；

紧盯发生在基层和群众身边的不正之风，坚决查处“蝇贪蚁腐”，保障财政资金安全，严肃财经纪律。

——揭示问题更深

从审计结果看，2023年，中央财政管理总体成效较好、中央部门本级预算执行重大违纪违法问题基本杜绝。

然而，主要审计项目下促进稳外贸政策落实不够精准和严格、扩投资相关举措未有效落实、节庆论坛展会加重基层负担、村庄规划与实际不符等具体问题仍在一些地方存在。

报告还充分关注到重大违纪违法问题的查处情况：2023年5月以来，审计共发现并移送重大违纪违法问题线索310多件，涉及1200多人。

“查”不是目的，“改”才是关键。审计整改“下半篇文章”与揭示问题“上半篇文章”同样重要，必须一体推进。

从审计掌握的情况看，经济社会发展中存在的一些问题，有体制机制制度还不够健全和完善的原因，也与一些地方财经法纪意识淡薄、缺乏担当实干精神、本领不够能力不足、落实改革发展举措不到位等相关。

对此，报告提出一系列具有较强可操作性的审计建议。比如针对地方债务风险，提出完善专项债券项目穿透式监测；针对各类违反财经纪律的问题，提出开展专项整治，依法依规查处曝光一批……

截至今年4月，针对2022年度审计查出问题已整改1.07万亿元，制定完善规章制度2840多项，追责问责2820多人。

审计一头连着国家命脉，一头关系民生福祉。审计机关将加大对报告反映问题整改情况的跟踪督促力度，通过全面整改、专项整改、重点督办三种方式相结合的审计整改总体格局，更好推动问题整改到位，守护国家账本和人民利益。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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