新华社北京6月25日电 题：打造政策组合包 消费品以旧换新成效逐步显现

新华社记者韩佳诺、谢希瑶

《推动消费品以旧换新行动方案》实施以来，落实情况如何？商务部有关负责人在25日举行的专题新闻发布会上表示，消费品以旧换新政策成效逐步显现。

——汽车：截至6月25日中午12时，商务部汽车以旧换新信息平台收到汽车报废更新补贴申请约11.3万份，申请量呈现加快增长态势。

以旧换新激发了汽车市场消费活力。5月，全国汽车零售227.1万辆，同比增长8.7%，其中新能源乘用车零售量同比增长38.5%。二手车交易量158.5万辆，同比增长5.9%。报废汽车回收量52.3万辆，同比增长55.6%。

——家电：1至5月，限额以上单位家用电器和音像器材类商品零售额3421亿元，同比增长7%，其中5月单月零售额743亿元，同比增长12.9%。1至5月，主要电商平台以旧换新销售额同比增长81.8%。

——家装厨卫：5月份，限额以上单位家具类商品零售额增长4.8%，较上月加快3.6个百分点。目前，绿色建材下乡范围从12个试点地区扩展到全国。

今年３月商务部会同有关部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》，提出推动汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”，逐步建立“去旧更容易、换新更愿意”的有效机制。

３月以来，从中央到地方，一系列财政金融系列优惠举措相继出台，确保“真金白银”的优惠直达消费者。

“我们注重多方筹措资金，积极协调各方推出优惠措施，发补贴、降首付、减利息、免违约金，努力为企业和群众打造以旧换新政策组合包。”商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋说。

从中央财政看，财政部向各地下达了中央财政汽车报废更新补贴预拨资金64.4亿元。

各地也加强资金支持，截至目前，已安排约90亿元汽车以旧换新支持资金，约40亿元家电家装以旧换新支持资金。

湖北，消费者购买符合条件的绿色智能家电家居产品，可按成交价格的10%享受一次性立减补贴；广东已经落实了汽车贷款“零首付”的政策；江苏举办3600多场消费促进活动，发放超过8.3亿元消费助力券和数字人民币红包，超过10万商家参与；山东贯通财政、金融、平台、厂家、商家“五种资源”，推出惠企利民“政策包”……

湖北省商务厅副厅长李晓燕说：“在政策出台过程中，我们深入调研，确保政策高效精准。一是拓展补贴范围。由家电产品拓展至包含空气净化器等家居产品在内的17类产品。二是突出绿色智能。将洗碗机、扫地机等代表生活消费新趋势的家电家居商品纳入补贴范围，明确所有补贴商品必须是二级以上能效水效。三是线上线下联动。为适应居民不同消费习惯，在线上电商平台和线下实体门店同步开展活动。”

据徐兴锋介绍，除政府资金支持外，初步统计，主要家电家居生产企业、家装企业、电商平台等计划投入近200亿元支持旧机回收、产品换新、家庭装修。多家金融机构推出家电以旧换新消费贷、利率优惠分期贷款、信用卡支付满减等金融产品。

为了让消费者“去旧更容易、换新更愿意”，一系列便民惠企举措相继推出。

为便利消费者申领汽车报废更新补贴，商务部开发建设了汽车以旧换新信息平台，在微信、支付宝、抖音和银联云闪付上线汽车以旧换新小程序，联通工业和信息化部、公安部等部门车辆相关数据，实现补贴申请一口提交、一网联审，群众可以实时查询审核进度。

多部门协调解决企业和群众反映的以旧换新中存在的问题。比如，公安部推出网上办理汽车注销手续便民举措；国家税务总局明确资源回收企业可以向自然人报废产品出售者“反向开票”，解决废旧汽车、家电等回收企业税前扣除凭证问题。

山东省商务厅副厅长张型成说：“我们建立了消费品以旧换新评估机制，每月可对进展情况进行评估，确保优惠直达消费者，把好事办实，实事办好。”

徐兴锋表示：“下一步，我们将加大工作力度，持续完善政策体系，加强资金支持，形成工作合力，扎实推动消费品以旧换新取得更大成效。”

(责编：袁勃、赵欣悦)

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