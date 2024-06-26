矫 阳

原标题：高速奔驰向“复兴”

从活力奔涌的京畿大地，到人迹罕至的雪域高原，从皑皑白雪的东北边陲，到春和景明的江南胜地……从时速160公里到350公里，复兴号奔驰在祖国广袤的大地上，极大地提升了人民群众的出行获得感、幸福感和自豪感。同时，为世界铁路发展提供中国方案、中国技术、中国智慧。

6月24日，“复兴号高速列车”被授予2023年度国家科学技术进步奖特等奖。

上世纪，中国铁路客车平均旅行时速不到60公里。2007年，通过技术引进以及和谐号系列动车组的研制，中国高铁技术取得一批创新成果，但依然存在关键技术未完全掌握、国外技术平台不能完全适应国内运用需求等问题。

“一些关键技术参数调整和软件修改必须通过外方，整车和关键系统、部件不统一导致运用检修成本高、效率低、难度大。这些都制约着中国高铁的健康发展和‘走出去’。”国铁集团正高级工程师周黎说。

2012年底，原铁道部牵头，联合中国中车等国内多家单位组成研发创新团队，全产业链几百家核心配套企业共同参与，全面启动了中国标准动车组的研发之路。

“只有把关键核心技术牢牢掌握在自己手中，才能真正打造出领先领跑的大国重器。”中国中车首席科学家王军说，从开始研发，团队就瞄准了全面自主掌握核心技术和达到世界领先的目标。

一列高铁列车有50多万个零件，是一项庞大的超级工程。加上我国特有的复杂地理气候条件、超长距离持续高速运行工况等因素，自主研发面临前所未有的挑战。为设计出性能最优的车头，研发团队进行了海量的仿真计算和试验，当最终的“头型”出炉时，满载数据的纸张堆了近一人高；为达成降噪目标，团队针对不同材料和结构的隔音情况做了3000多次试验；为让列车跑得又快又稳，研发人员反复对比几十种参数组合方案；为给列车装上“中国脑”，研发人员仔细敲下一行行代码，逐一验证一项项功能，进行了上百次技术方案探索，终于实现列车网络控制系统的完全自主化……

中国标准动车组样车下线后，为做好列车性能验证和优化，团队又马不停蹄，先后辗转北京环铁、大西客专、郑徐客专、哈大客专做线路试验，运行里程61万公里，相当于绕地球赤道跑了15圈……

历经5年，复兴号高速列车突破了整车设计以及车体、转向架、牵引、制动、网络等核心关键技术，实现了从整车到系统，从硬件到软件的全面自主掌握。

2017年9月21日，复兴号高速列车在京沪高铁以时速350公里运营，树立起世界高铁商业运营的新标杆。至此，中国高铁动车组关键技术实现全面自主化，迈出从追赶到领跑的关键一步。

此后，时速160公里至350公里的复兴号系列动车组陆续投用，开行范围覆盖31个省区市，成为国内高铁运营的主力车型。自2021年起，复兴号列车开始向老挝、印度尼西亚等国出口。

截至2023年底，复兴号系列动车组已投用1194列、出口12列，列车安全运营23.4亿公里。

复兴号高速列车创建了高速列车全链条设计制造体系，突破了高速列车高性能动力与控制技术，创立的时速350公里高速列车标准体系填补了国际空白。同时，复兴号高速列车还取得了人均百公里能耗降低20%、车内噪声降低2分贝、平稳性提升8%、高级别维修周期延长37.5%、百万公里故障率下降30%的成绩。

当前，中国铁路科技创新团队正加速研制CR450高速动车组。这是速度更快、更加节能、更加环保、更加安全的新一代动车组，未来将进一步引领世界动车组的发展方向。

(责编：杨曦、陈键)

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