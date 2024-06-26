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我国免签“朋友圈”不断扩大 入境游热度攀升

李乔宇
2024年06月26日08:43 | 来源：证券日报
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原标题：我国免签“朋友圈”不断扩大 入境游热度攀升

暑假前夕，我国免签“朋友圈”持续扩大。据新华社6月25日报道，为进一步促进中外人员往来，中方决定扩大免签国家范围，对新西兰、澳大利亚、波兰3个国家持普通护照人员试行免签政策。免签“朋友圈”的扩大也进一步为入境游市场增添了热度。

为迎接入境旅游旺季的到来，我国入境游产业链持续优化。在出行方面，截至目前已有多家航司发布暑运计划，部分航司宣布新增洲际航线；在优化支付环境以及酒店住宿方面，各方亦在积极行动。

“随着暑假临近，公司入境产品的咨询量和预订量均有所增加。截至目前，公司入境游业务量已超过2019年同期水平。”众信旅游媒介公关经理李梦然告诉《证券日报》记者。

入境游产业链优化

据记者梳理，为迎接入境旅游旺季，多方发力持续优化入境游产业链。

在签证政策方面，“免签”朋友圈陆续扩大。一位负责入境游业务的导游告诉《证券日报》记者：“今年以来，我们明显感受到从北京、上海、浙江、山东等地入境的旅客越来越多，同时客源结构也越来越多样化。年初，游客来源以亚洲地区为主，五六月份我们迎来了越来越多来自欧洲、北美洲的旅客。”

在优化支付环境方面，文旅部宣布，将推动旅游景区建立受理移动支付、银行卡、现金等所需的软硬件设施，构建包容多元的支付环境，推动在入境游客较多、消费场所比较密集的旅游场所配套布设外币兑换服务点等。

在交通方面，今年5月份，民航局宣布，继续把国际客运增班作为重点工作，会同相关部门统筹施策，全力推进国际客运航班进一步恢复，积极支持中外航空公司在我国国际航线上加大运力投入，完善国际航线网络，便利中外人员往来。

相关上市公司也积极行动，适时调整措施。比如，首旅酒店在投资者互动平台上表示，针对入境客群需求的差异化，公司持续丰富酒店产品，注重东西方文化、消费习惯的不同。

ST凯撒也在投资者互动平台上表示，5月15日出台的邮轮入境免签政策，有利于进一步助推入境游复苏。公司与国际各大邮轮公司一直保持密切合作关系，邮轮系列也是公司重点布局的主题玩法之一。

市场需求逐步释放

随着产业链日趋完善，入境游需求逐步释放。国家移民管理局数据显示，2024年1月1日至5月31日，全国口岸累计入境外国人1200.9万人次，其中免签入境701.4万人次，日均7.9万人次，较2023年同比增长1.9倍。

中青旅首席品牌官徐晓磊表示：“入境游行情向好，也对各地旅行社的接待能力带来了挑战，特别是小语种导游人才短缺现象凸显。目前旅游业正在通过跨区域人才调度、配置双语种导游等方式‘救急’，但长期的人才培养制度亟须完善。”

徐晓磊表示，建议通过提高岗位收入水平、政策补贴等方式完善长期导游人才培育制度，提高岗位吸引力。

记者走访发现，入境游行情火热，但各地热度不均，目前，北京、上海、广东、陕西等传统入境旅游目的地热度较高。

“各地可以积极通过短视频等方式推广当地旅游资源，同时通过市场化营销方式，提升当地旅游资源的声量和吸引力。”徐晓磊表示。

记者还走访了解到，部分旅行社面对欧美市场的订单销量较好，足以提前锁定2025年入境游收益。

“鉴于欧美部分旅客出行决策周期较长，我国鼓励入境游政策对行业恢复带来的利好有望在2025年集中展现。预计2025年我国入境游市场将进一步爆发，在旅游产业链上下游的持续优化下，入境游还将释放出更大的潜力。”徐晓磊说。

(责编：杨曦、陈键)
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