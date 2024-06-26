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前5个月我国冷链物流总额同比增长4%

孟 珂
2024年06月26日08:43 | 来源：证券日报
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原标题：前5个月我国冷链物流总额同比增长4%

6月25日，中国物流与采购联合会发布的今年前5个月冷链物流运行数据显示，在市场需求以及政策支持下，我国冷链物流保持平稳发展态势，有力支撑消费品质的提升。

今年前5个月，我国冷链物流总额为2.76万亿元，同比增长4%；冷链物流需求总量为1.91亿吨，同比增长4.2%。

值得关注的是，前5个月，生鲜电商冷链物流、农村寄递冷链物流、跨境冷链物流等业务营收同比增长10%左右。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对《证券日报》记者表示，在促进消费回升和以旧换新等政策作用下，居民消费有所起色，带动冷链物流平稳发展。

“我国冷链物流的平稳发展，除了政策支持外，还与当前居民消费升级趋势有关。”星图金融研究院高级研究员付一夫对《证券日报》记者表示，在消费升级影响下，我国居民对于食品质量、营养、口感、安全等方面的重视程度日益提高，生鲜类食品是当前消费升级的重要方向之一。与此同时，消费者对于生鲜送达的时效性和新鲜度有较高要求，这些都在很大程度上推动了冷链物流的发展。

此外，可再生能源驱动的冷链设备开发以及更高效的制冷技术、新型保温材料的研发应用等技术进步，也进一步推动了冷链行业的可持续发展。

谈及如何降低冷链物流业成本，刘向东认为，需要进一步建设完善骨干冷链物流网，优化冷链物流及仓储设施的布局，采用多式联运等方式，减少中转环节；落实落细税收优惠、财政补贴等政策，加大金融资金和产业资金支持力度，鼓励企业增加冷链物流设备和投资，推动冷链设施的设备更新和技术改造，包括优先采用节能型设备和节能降耗措施，降低冷链系统运行能耗成本；简化涉冷链物流企业的事项审批流程，支持第三方社会化冷链物流企业发展，提升冷链物流企业标准化、集约化、规模化、数字化、绿色化水平，有效降低冷链物流成本。

(责编：杨曦、陈键)
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