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多城优质地块受追捧 带动土地市场持续回暖

陈 潇
2024年06月26日08:43 | 来源：证券日报
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原标题：多城优质地块受追捧 带动土地市场持续回暖

近期，多城土拍市场“高溢价”地块重现引发市场关注。6月25日，成都迎来取消限购后首场土拍，其中两宗地块小幅溢价成交，两宗地块底价成交。尽管此次土拍整体溢价率保持平稳，但热度较高的地块却再度创下地价新纪录。

具体来看，此次成都共出让4宗宅地，其中，锦江区三圣乡地块起始楼面价最高，热度也最高，共有中海地产、中国金茂、成都市锦江区统一建设有限公司（以下简称“锦江统建”）、中实集团4家房企报名，经过22轮竞价，由锦江统建以楼面价20300元/平方米竞得，溢价率11.54%。据克而瑞四川监测数据，这也是三圣乡板块地价首破2万元/平方米。

“2016年后，随着改善型需求上升，三圣乡凭借丰富的土地资源，成为高端改善型客户的首选。板块内涌现了德商锦江天玺、华发统建锦江大院等高端楼盘。”克而瑞四川表示，成都本轮土拍，三圣乡拿出3宗好地，限高15米至36米，或将片区高端改善产品推向新高度。

不仅仅是成都，近期，多城土地市场“高溢价”地块重现，高热度地块楼面价也频频突破，带动市场有所回暖。

例如，6月19日，南京土地市场出让3幅低层住宅用地，均溢价成交，成交总价22.82亿元，平均溢价率15.84%，打破南京2024年以来多宗涉宅用地均零溢价的情况，刷新2023年以来南京月度溢价率纪录。

6月20日，2024年青岛二批次土拍中，备受瞩目的崂山王家村35号地块经过中海地产等3家房企的364轮激烈竞拍，最终被青岛海业益佳地产开发有限公司以18.87亿元的总价成功拿下，楼面地价达到39516元/平方米，溢价率高达37.2%，刷新了青岛楼面地价纪录。

中指研究院高级分析师谢东晖向《证券日报》记者表示，青岛崂山王家村35号地块处于价值高地，附近拥有众多高端项目竞品，住宅均价约6万元/平方米，区域房价位列青岛之最，且周边配套齐全。此次土拍的高溢价成交，体现了优质地块的价值和潜力，也反映出房地产市场至少高端项目市场在挑战中仍蕴含着机遇。

同策研究院研究总监宋红卫向《证券日报》记者表示，众多房企的投资目标都聚焦在少量核心地块，必然导致竞争愈加激烈，核心区域地块火爆的背后，折射出城市内部区域之间的分化。

“近期，多个城市优化楼市政策，提升了市场关注度，也带动了核心城市的成交量。”宋红卫表示，但是项目销售情况分化仍然明显，外围区域配套一般的项目仍然去化承压，这也使得开发商拿地更加聚焦在核心地块。

(责编：杨曦、陈键)
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