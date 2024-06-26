寇佳丽

原标题：各地优化营商环境“新招”频出 厚植经营主体成长沃土

近日，多地发布优化营商环境新举措，厚植经营主体成长沃土。《证券日报》记者6月24日获悉，山西省太原市市场监督管理局将聚焦维护公平竞争、市场监管综合效能、规范行政执法行为、重点产业质量、知识产权、消费维权、食品安全、特种设备安全、药品安全、基层所(队)两化建设等10个方面，在全市系统开展“监管更精准、服务更高效、群众更满意”营商环境优化提升行动。

“这是因为企业从过去当地优化营商环境的努力中收到了实际效益，取得了产业转型升级、经济发展上的实际好处。”中国商业经济学会副会长宋向清对《证券日报》记者表示，在持续努力下，各地营商环境已取得了明显改进。

今年二季度以来，已有深圳市、广元市、广州市、郑州市等多地围绕“优化营商环境”议题出台新的政策举措，着力打造投资热土。

例如，6月24日，深圳市人民政府官网发布的消息显示，深圳已连发《深圳市2024年优化市场化营商环境工作方案》《深圳市2024年优化法治化营商环境工作方案》《深圳市2024年优化国际化营商环境工作方案》3份方案，围绕激发经营主体活力、增强深圳对全球优质要素资源的强大吸引力和国际竞争力等方面，提出105项主要任务。

河南省商业经济学会副秘书长、郑州工程技术学院副教授胡钰对记者表示，本轮优化营商环境措施特点鲜明，侧重政策透明度，旨在让信息到达全部所涉主体，将减少相关行政审批时间作为重要举措推动落实，进一步把时间让给各类企业。同时，借助政策为各类企业尤其是中小企业争取更多进入市场以及各层级项目的机会，激发经营主体的创新活力、成长动能。

不仅如此，因地制宜、有的放矢也是各地举措的一大特色。宋向清表示，深圳等地强调推动土地、资本、技术、数据等要素市场化配置改革，强化对全球要素市场的吸引力和调配力；太原、郑州等地则强调监管和服务升级，追求营造讲诚信、懂规矩、守纪律的优良营商环境，着力化解失信存量，切实解决历史遗留问题。

“从多地最新举措看，向世界前沿靠拢、强调对标新版世界银行评价指标体系等也正成为一种趋势，表明我国各地致力于构建国际领先营商环境的决心，也反映了我国持续营造市场化、法治化、国际化一流营商环境的决心。”商务部国际贸易经济合作研究院研究员田原表示。

优化营商环境是培育和激发市场活力、增强发展内生动力的关键之举。经过长期不懈努力，我国各地营商环境持续改善，群众和企业获得感不断增强。

为进一步追求实效，各地还要重点做好哪些工作？胡钰表示，为推动政策举措落地见效，下半年，各地相关部门还要做好三方面工作：一是抓落实，要让经营主体切实感受到营商环境向“更好”转变；二是提效率，以大数据、人工智能等前沿技术赋能政府服务，提升服务效率和政商环境；三是用好“助手”，充分调动身处市场第一线的专业学会、行业协会等组织的力量，从中汲取信息和经验。

中国金融智库特邀研究员余丰慧表示，在巩固已有成绩基础上，继续强化政企沟通机制很重要。建议各地及时听取企业声音，及时解决企业困难，增强政策灵活性和适应性；同时全力吸纳高端人才，为经营主体的长期发展奠定扎实基础。

(责编：杨曦、陈键)

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