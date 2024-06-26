张芗逸

原标题：财政部等4部门联合出台设备更新贷款财政贴息政策

6月25日，财政部、国家发展改革委、中国人民银行、国家金融监督管理总局等4部门发布《关于实施设备更新贷款财政贴息政策的通知》（以下简称《通知》），规定了中央财政会同有关方面实施设备更新贷款财政贴息政策的有关事项。

《通知》明确，经营主体按照《国务院关于印发〈推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案〉的通知》（国发〔2024〕7号）要求实施设备更新行动，纳入相关部门确定的备选项目清单，且银行向其发放的贷款获得中国人民银行设备更新相关再贷款支持的，中央财政对经营主体的银行贷款给予贴息。

《通知》还提到，银行向经营主体发放的贷款符合再贷款报销条件的，中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。按照相关贷款资金划付供应商账户之日起予以贴息，贴息期限不超过2年。

“本次财政部等部门发布的《通知》对于推动大规模设备更新和消费品以旧换新来说具有重大意义。”中国城市发展研究院农文旅产业振兴研究院常务副院长袁帅在接受《证券日报》记者采访时表示，《通知》通过财政贴息的方式，降低了企业更新设备的融资成本，从而激励其更积极地参与设备更新和消费品以旧换新的活动。

财政与金融支持是推动大规模设备更新和消费品以旧换新的重要政策保障。国务院于今年3月份印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，“优化金融支持。运用再贷款政策工具，引导金融机构加强对设备更新和技术改造的支持；中央财政对符合再贷款报销条件的银行贷款给予一定贴息支持”。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对《证券日报》记者表示，《通知》引导金融机构加大对设备更新与消费品以旧换新领域的支持，有助于提升金融机构服务积极性，有效降低实体经济融资成本。

值得注意的是，《通知》从确保专款专用、压实各方责任、加强资金管理、严格责任追究等方面，对设备更新贷款财政贴息相关资金的监督管理作出了明确规定。

巨丰投顾高级投资顾问于晓明在接受《证券日报》记者采访时分析称，在《通知》落地的过程中，企业要确保贷款用于指定项目，银行要严格审批和监管贷款，政府要加强项目和资金监管，确保透明度和效率。违规行为要受到法律严肃处理，确保资金精准有效使用，从而有效促进设备和技术更新。

谈及如何使设备更新贷款财政贴息政策更好发挥作用，周茂华表示，可以加强财政部门与金融部门的配合，并加强政策宣传。对于金融机构来说，则需要优化服务流程，制定清晰申请条件与审批流程，并加强贷后管理，对贷款资金使用及时进行评估。

“《通知》落地的过程中，要注重风险防范。”袁帅表示，金融机构要加强对贷款项目的风险评估和审查，企业也要增强风险意识，合理规划和使用贷款资金。另外，要加强政府、金融机构、企业之间的信息共享和协作，提高政策执行效率和效果。还可以组织相关培训，帮助企业和金融机构更好地理解和运用政策。

(责编：杨曦、陈键)

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