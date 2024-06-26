刘 琪

原标题：金融支持助力科技型企业向“新”而行

科技创新和技术改造再贷款正加速落地。

近期，中国人民银行与科技部依托“创新积分制”评价，遴选了首批近7000家符合条件的企业，向21家全国性银行推送。各银行快速响应，迅速行动，首笔科技创新贷款近日已发放。目前，中国人民银行与科技部正在组织开展第二批32万余家科技型企业创新积分评价，遴选企业名单推送给银行。

为加强对初创期科技型企业融资支持，今年4月份，中国人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款，激励金融机构更大力度投早、投小、投硬科技。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对《证券日报》记者表示，科技创新和技术改造再贷款属于结构性货币政策工具。而结构性货币政策工具优点较多，具有定向直达、激励相容等特点，有助于畅通政策传导，引导金融机构加大特定领域支持。央行给予金融机构低成本资金，有助于激励金融机构放贷意愿，有效降低实体经济融资成本，并产生一定杠杆效应。同时，也将拓展总量货币政策空间，提升政策实施质效。

《证券日报》记者从中国人民银行的多个分行了解到，科技创新和技术改造再贷款政策发布后，各分行便迅速组织银行机构积极开展融资对接，加快推动合格贷款投放落地。银行的高效行动为科技型企业送去了“及时雨”。

来自中国人民银行四川省分行的数据显示，截至6月16日，全省银行机构已对备选名单内科技型中小企业授信8.5亿元，对重点领域技术改造和设备更新项目清单内的29个项目签订授信合同。其中，建设银行乐山分行向某纸业科技公司发放贷款2700万元用于特种纸技改项目；农业银行泸州分行向某酒业有限公司发放贷款4204万元助企业机器设备更新改造。

记者从中国人民银行浙江省分行获悉，宁波某物联科技有限公司是一家从事物联网应用系统开发的小型科技型企业。农业银行宁波市分行在了解到该企业在科技部下发的科技创新再贷款备选企业名单中后，迅速组织对接，从企业信息收集到发放100万元贷款仅用时3个工作日。

金融是推动科技创新和产业发展的关键力量之一。中科创星科技投资有限公司创始合伙人米磊在接受《证券日报》记者采访时表示，金融有为实体经济和产业发展服务的使命，要将科技优势转化为现实生产力，培育具备“硬科技”属性的未来产业。尤其是当下，我国的“硬科技”蓬勃发展，大量科技型初创企业如雨后春笋般涌现，对资金有巨大需求。

“科技创新和技术改造再贷款的成功落地将助力金融机构在较短时间内有效满足初创期、成长期的科技型中小企业，以及重点领域的数字化、智能化、高端化、绿色化技术改造和设备更新领域的融资需求，推动其形成实物工作量，带动实体经济企稳向好。”中国人民银行江西省分行表示。

万联证券研报认为，科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素。我国正处在从“科技大国”向“科技强国”迈进的关键跃升阶段，再贷款政策支持范围与发展新质生产力高度重合，有望推动科技创新在发展新质生产力过程中发挥核心作用。

中国人民银行表示，下一步，将继续加强与科技部等部门的协同配合，优化创新积分评价指标，强化政银企对接，推动银行用好用足科技创新和技术改造再贷款，将更多金融资源投向科技创新领域，为加快发展新质生产力提供有力金融支持。

(责编：杨曦、陈键)

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