张 晔

原标题：种出“三好瓜” 农民乐开花

在江苏省南京市江宁区横溪街道，瓜农在售卖西瓜。 新华社记者 季春鹏摄

夏日炎炎，又到了各种瓜类水果上市的季节。

6月7日，江苏省农科院举行了地理标志+亚夫科技服务江宁横溪工作站工作推进会暨苏蜜苏甜系列西甜瓜新品种与绿色轻简化生产技术观摩会。记者从会上了解到，南京市江宁区横溪街道千余户瓜农种植的该院选育的“苏蜜518”“金曈”等优势特色品种西瓜每亩约增产12%，每亩约增收940元，产业增加值达1128万元。“苏蜜518”“金曈”等西瓜肉质细嫩、爽口多汁、风味十足，赢得市场青睐。

江苏省西甜瓜种植历史悠久，近几年当地西甜瓜种植面积超200万亩，产量近800万吨，产值超300亿元。

然而，近年来江苏西甜瓜产业瓶颈问题逐渐显露：一是劳动力紧缺；二是部分产区设施土壤连作障碍较严重，影响产量和品质；三是气候变化加剧，低温冻害、病虫害等有加重趋势。面对这些挑战，亟须培育多抗品种，研发推广简约化生产和配套栽培技术。

“今年早春时节，江苏遭遇倒春寒，许多瓜农种植我们推广的品种，按照专家给出的对策建议进行田间管理，成功应对了低温灾害。”亚夫科技服务江宁横溪工作站站长、国家西甜瓜产业技术体系岗位科学家、江苏省农科院蔬菜研究所副研究员刘广说。

推动西甜瓜产业发展，品种创新是关键。近年来，江苏省农科院蔬菜研究所加大选育力度，先后选育出苏蜜系列西瓜、苏甜系列甜瓜。这些新品种让瓜农觉得好种，消费者觉得好吃，瓜贩觉得好卖，是名副其实的“三好瓜”。

“以‘苏蜜518’为例，我们选用至少8个亲本进行杂交，这些亲本有的抗病能力强，有的品质高，有的产量稳定。我们经过十年左右时间筛选、稳定，才能培育出一个新品种。”刘广介绍，“苏蜜518”属于早熟品种，易坐果，单果重4—7公斤，瓤色为粉红色，中心糖度为12%—13%，适合采用大棚早熟栽培模式。许多人品尝后都认为，“苏蜜518”让他们找回了儿时的瓜香味。

“这两年引进的新品种瓜销路特别好。据我了解，之前所有农户一周最多卖十万斤瓜。今年地里很多瓜还没长成，就被订出去了。”南京横丹绿能农产品专业合作社理事、江苏省劳动模范张静说，原来种植西瓜都是靠经验，不仅劳动强度大，效率还低。现在有绿色轻简化生产技术，效率高了不少，还节约了成本。

在观摩会现场，专家还为农民进行了示范种植和新技术现场教学。

“我们主要示范了绿色轻简化生产技术中的设施西瓜甜瓜集约化节肥减药增效生产技术。除了观摩会，我们还会定期举办培训会，站点的技术人员每周会到田间地头‘问需把脉’。”刘广介绍，这是江苏省农科院蔬菜研究所研发的一项核心技术，入选2024年农业农村部主推技术。该技术具体包括嫁接苗集约化生产、水肥一体化追肥滴灌、连作障碍生态防控和蜜蜂（熊蜂）授粉，配套技术包含设施机械化耕作、地膜减量替代、病虫害绿色防治和产品质量管控等，可解决上市产品良莠不齐、配套轻简化栽培技术缺乏等问题。

江宁横溪工作站自2022年9月成立至今，已在横溪街道将新品种西瓜及新技术推广至1.2万多亩，减少化肥用量约20%，减少农药用量约33%。

(责编：杨曦、陈键)

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