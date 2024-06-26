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“颜值”变产值 从“鲜花经济”看消费蓝海

2024年06月26日08:56 | 来源：人民网
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人民网北京6月26日电 （记者栗翘楚）近日，在昆明长水国际机场的查验现场，一箱箱玫瑰、康乃馨、百合等鲜切花花团锦簇、香味扑鼻，海关关员正对其出口监管验放。据悉，该批花卉准备搭乘国际航班出口至海外市场。

得益于云南得天独厚的地理和气候条件，云南鲜花不仅品种丰富，而且品质上佳，成为更多国内外消费者的首选，催生“鲜花经济”。今年前四个月，昆明长水机场海关已验放各类鲜切花2635吨，货值达1.02亿元人民币，同比分别增长60%、23.1%。

据昆明花拍中心鲜切花交易大数据显示，2023年，该中心成交量23.4亿支，成交额25.65亿元，同比增长20%以上。业内人士表示，近年来，我国鲜切花生产提质增效，供应稳定，品种丰富，品质提升，消费旺盛，产业配套趋于完善，总体看已进入长景气周期。预计未来10年，市场仍将呈现正增长态势。

从“颜值”到产值，一朵花还见证了中外贸易往来。

中国花卉协会数据显示，2023年，我国花卉进口总额27156.09万美元，同比增加3736.24万美元，增幅为15.95%，其中种球、鲜切花两大类的进口比例占到了总体的80%以上。我国鲜切花市场持续增长，品种繁多，品质持续提升，消费旺盛。

购买鲜花是生活方式的一种体现，除了终端场景的品质体现，全链条的升级、转型也至关重要。在此背景下，电商给鲜花行业营造出更多新商机，促进行业可持续发展，增加市场竞争力。随着花卉成为居民日常消费品，鲜花电商的产业链不断延长有助于促进文旅、农旅快速发展，带动城市更新。

业内人士表示，电商平台对鲜花的赋能，不仅拓展了营销渠道，同时大大降低了“鲜花人”的经营成本。高速增长的鲜花电商让花卉消费从节日、礼品、布展消费向生活用花转变，买花从悦人变为悦己。

中国花卉协会零售业分会副秘书长张岳明表示，2023年，全国各地实体花店零售业务市场得到恢复，鲜花电商零售一路攀升。零售业依托网络平台创作精致花生活内容获取粉丝会员转化，用产品设计创新和引领时尚带动花卉零售行业往高品质发展。2024年，创新消费、高品质消费和即时消费的鲜花新消费趋势，将继续推动整个鲜花行业转型。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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