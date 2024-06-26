人民网北京6月26日电 （记者黄盛）据国务院国资委消息，第三批中央企业创新联合体建设于日前启动。该创新联合体围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域，在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。完成第三批布局后，共21家中央企业牵头建设24个创新联合体。

国务院国资委表示，创新联合体聚焦资金投入大、技术难度高、单个主体难以攻克的战略性、基础性技术，组织各类创新主体协同攻关，形成群体突破态势。除了推动一批关键核心技术“攻出来”，还要推动一批攻关成果“用起来”、推动一批优势技术产品“强起来”，实现“从无到有”“从有到用”“从有到优”。

另据了解，2024年是国有企业改革深化提升行动落地实施的关键之年，也是承上启下的攻坚之年。而科技创新是本轮国企改革的关键词。在今年年初，国务院国资委相关负责人在国新办发布会上表示，2024年将聚焦制造业重点产业链，开展关键核心技术攻关，打造中央企业创新联合体升级版，推动产学研协同、大中小企业融通。

目前，已有多家央企集团在今年6月牵头成立创新联合体，布局领域包括脑机接口、可控核聚变、算力网络等。

6月5日，中国电科在京组织召开未来产业联合体指挥部成立大会，大会发起成立三个领域的未来产业联合体指挥部，由中国电科牵头，中国移动、机械总院等十余家央企参与共建。

6月6日，未来产业纳米材料创新联合体正式启动。联合体由中国有研牵头，中国航空工业集团、中国兵器装备、国家电投、东方电气集团、中铝集团、中国五矿、招商局集团、中国煤科、中国有色集团、中国稀土集团等央企参与共建。

6月17日，通用技术集团与国家自然科学基金委员会在通用时代中心举行国家自然科学基金企业创新发展联合基金协议书（第二期）签约仪式。上述联合基金于2022年设立，第一期基金至今已历时三年。

“企业的创新体系也必须是开放的，要与外部创新力量有机衔接。”国务院国资委副主任王宏志在今年4月表示，要持续推动各类创新联合体有效运转，真正实现风险共担、利益共享、合作共赢。实践经验表明，不同规模、类型的企业，科技创新活动对内外资源的依赖程度不同，大型企业要更加重视集团内部创新体系建设，打破思维定势；中小企业要在培育专精特新上下功夫，通过合作用好外部资源。

“中央企业在科技创新方面有很大的潜力。”中国社会科学院经济研究所副研究员张弛认为，不少央企在特定领域内有长期的技术基础和积累，技术研发正不断向前沿突破。未来央企进一步加大基础研究和颠覆性创新研究，开展更多关键共性技术攻关，有利于不断催生新产业、新模式、新动能，推动新质生产力加快发展。

另据介绍，2019年以来，国务院国资委聚焦国家重大需求，组织60余家中央企业，在核心电子元器件、碳纤维、关键零部件、高端仪器仪表等领域，分两批组建了7个创新联合体，带动300余家高校、科研院所、地方国有企业、民营企业等各类创新主体，深化创新合作、强化协同攻关，有效维护了产业链供应链的安全性、稳定性。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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