人民网北京6月26日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，6月24日，国家林草局组织安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西等省份开展林草系统防汛工作视频调度，深入了解防汛工作开展情况，研判分析当前形势，对下一步工作提出具体要求。

调度指出，各地林草系统对汛期的防控形势认识深刻，相关工作举措也比较务实，防汛工作取得了一定成效。但是当前形势严峻复杂，时刻大意不得，必须以强烈的政治敏感性和如履薄冰的紧迫感，全力抓好林草系统防汛工作。

调度要求，各地要强化风险意识和底线思维，全面落实“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，坚持人民至上、生命至上，切实把保障人民生命财产安全放到第一位，最大限度降低灾害损失。要加强会商研判和监测预警，在地方党委政府统一领导和防汛抗旱指挥机构协调指导下，加强与气象、应急、水利、交通等部门协调联动，研判汛期可能出现的各类自然灾害，做好林区人员密集场所、基础设施、道路交通、建筑施工等方面的安全风险防控。

调度强调，各地要结合林草系统安全生产治本攻坚三年行动，强化风险评估和安全管控，全面排查辖区内防汛隐患，提高隐患排查的广度、深度、精度，切实将“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有底”的行动力。

(责编：杨曦、吕骞)

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