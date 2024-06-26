人民网北京6月26日电（方经纶） 据“工信微报”消息，6月25日，工业和信息化部、科学技术部、教育部、财政部、人力资源社会保障部、国务院国有资产监督管理委员会、中国科学院、国家自然科学基金委员会等八部门联合印发通知，部署开发科研助理岗位招录2024届高校毕业生就业工作。

科研助理是指从事各类科研项目辅助研究、实验（工程）设施运行维护和实验技术、科技成果转移转化、学术助理、财务助理以及博士后研究等工作的人员。通知要求，统筹推进科技研发、优质企业成长、高新技术产业发展和科研助理岗位开发工作，强化央地协同，广泛动员部署，充分挖掘岗位资源，做实做细服务，加大保障力度，扎实做好科研助理岗位开发和落实工作。

通知部署三项主要任务，具体包括各类单位加大科研助理岗位开发力度、国家高新区组织开发科研助理岗位、各地方积极开发科研助理岗位等。值得关注的是，通知提出，要将科研助理岗位开发情况作为国家高新区年度综合评价的重要参考依据之一。

此外，通知提出将加强科研助理岗位服务保障。逐步完善相关政策，设立科研助理岗位的单位，应根据国家有关规定签订服务协议，鼓励为科研助理办理参加社会保险及住房公积金等。鼓励设立科研助理岗位的单位统筹相关经费渠道，提高岗位收入和综合保障水平，配套专门资金为科研助理岗位提供长期稳定支持。

(责编：方经纶、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经