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“一百五十名中国规划师赴法项目”十五周年研讨会召开 

2024年06月26日10:30 | 来源：人民网
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人民网北京6月26日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，6月21日，由自然资源部和法国驻华大使馆共同组织的“一百五十名中国规划师赴法项目”15周年研讨会在京召开，旨在进一步深化中法两国在国土空间规划领域合作。

根据中法两国有关城市可持续发展的双边合作协议，“一百五十名中国规划师赴法项目”于2009年正式开展，至今已有87名中国规划师赴法国学习深造，今年下半年新一批共8名中国规划师将启程前往法国。

自然资源部副部长庄少勤表示，中法两国地处亚欧大陆的两端，是东西方文明的重要代表，分别承载着千年的历史底蕴与文明智慧，两国在灿烂的文化瑰宝中相互尊重、相互欣赏、相互吸引。中国政府高度重视规划工作，以“多规合一”为重点开展了国土空间规划体系建设，取得显著成就。在规划绿色化、人文化、智能化的深度融合方面，中法有着很多相似之处，希望中国规划师在法期间，认真学习当地的先进理念和经验，做文化交流的使者，推动国土空间规划成为两国交流合作的新亮点。

法国驻华大使白玉堂表示，当前，法中两国共同面对着气候变化和城市化迅猛发展带来的挑战，通过合理规划推动可持续发展尤为重要。“一百五十名中国规划师赴法项目”自开展以来，扎实推进、成效明显，是两国推动实现可持续发展的良好做法。希望未来双方进一步深化空间规划领域的交流与合作，携手用规划解决人类面临的共同挑战。

(责编：杨曦、吕骞)
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