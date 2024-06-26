人民网北京6月26日电 （记者杨曦）6月25日，自然资源部发布首批全域土地综合整治试点典型案例。本次公布的15个典型案例各具特色，均结合本地实际需求、资源禀赋，探索了一系列可供借鉴的做法，取得显著的综合效益。

据了解，为学习运用浙江“千万工程”经验，2019年，自然资源部启动了全域土地综合整治试点工作。试点针对农村地区国土空间存在的乡村耕地碎片化、空间布局无序化、土地资源利用低效化、生态质量退化等问题，以科学合理规划为前提，综合运用占补平衡、增减挂钩等政策工具，统筹实施农用地整理、建设用地整理、生态保护修复、历史文化保护等工作，优化农村地区国土空间布局。

试点开展以来，自然资源部共支持25个省份实施了356个以乡镇为单元的试点，以及浙江宁波、广州从化、福建泉州、广西崇爱高速公路沿线和浙江跨乡镇等不同尺度试点56个片区。此外，各地自行开展了892个以乡镇为单元的试点。截至2023年底，全国1304个试点共完成综合整治378万亩，实现新增耕地47万亩、减少建设用地12万亩，在组织模式、规划衔接、实施管理、验收与后期管护、资金保障等方面形成了一系列可推广、可复制的宝贵经验。

自然资源部国土空间生态修复司有关负责人介绍了15个典型案例的亮点和特色。

一是优化国土空间布局，提升国土空间治理效能。浙江宁波案例提出了“以全域整治推动资源重组、功能重塑、空间重构、产业重整、环境重生，构建更加合理的三生空间”；江苏昆山案例着重解决乡镇撤并后“小集中、大分散”空间破碎问题。

二是助力耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。河南民权案例打造3个千亩方大田与日光温室大棚，管好粮袋子、菜篮子；湖南浏阳案例客土改造1700亩非粮化耕地，将贫瘠耕地治理成优质良田；浙江嘉兴案例推动碎田变整田，建成全省规模最大、质量等级最高的天福万亩方，亩均增收100斤；上海金山案例创新集“建设用地、设施农用地、永久基本农田、林地”等为一体的农业标准地。

三是优化资源要素配置，推进城乡融合发展。上海松江案例将毗邻群众居住区的低效工业厂房改造为科技园，土地节约集约与群众增收致富双赢；江苏苏州案例将6000亩零散工业用地整合为3500亩产业社区，实现“工业上楼”，打造总部经济科创园。

四是统筹生态保护修复，改善农村人居环境。陕西白河案例通过整治补齐农村基础设施短板，乡村人居环境得到改善；江西瑞昌案例重点打造“一条示范道路、十里生态河流、百处秀美村庄、千亩特色产业、万亩高标农田”；湖北孝南案例建成以湿地公园为核心的生态友好型高质量现代农业发展区；广州从化案例形成源头修复与生态价值实现、城乡融合发展、老城市新活力、区域协同与产城融合4种整治模式。

五是健全公众参与机制，推动实现群众利益共享共赢。江西余江案例建成6个“产业下沉”车间，带动140余人就业，实现了群众在家门口就业增收致富；重庆九龙坡案例吸引年轻劳动力返乡创业120余人，打造特色柑橘产业、红色文化与乡村研学，累计接待游客24万人次；浙江余杭案例用“一棵樟树”激活村民共建共治共享的热情，形成了以土地综合整治+基层治理为核心的整治模式。

该负责人表示，从成效来看，全域土地综合整治在保护农耕肌理、留住乡韵乡愁，释放发展空间、助力乡村振兴，修复生态基底、提升人居环境，深化制度改革、共享土地红利等方面发挥了重要作用，已经成为自然资源领域助力乡村振兴的重要平台。

(责编：杨曦、吕骞)

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