原标题：老板电器发布首个烹饪大模型“食神”，再次促进烹饪革新

AI人工智能的快速发展，让越来越多的人发出疑问：人工智能是否塑造新的文明形态？数字生命是否值得人们追求和期待？

就在近日，AI烹饪大模型的问世，再次改变了人们的认知。在6月24日召开的老板电器发布会上，一款名为“食神”的AI烹饪大模型正式与外界见面。在全球AI大模型技术日新月异的今天，ChatGPT等生成式AI在多个领域大显身手，然而在烹饪这一兼具创作性和个性化的垂直领域，AI烹饪大模型“食神”的诞生将AI带入国人厨房。这也是老板电器近年来继打造行业“无人工厂”、发布“数字厨电”和“AI”烹饪助理后，在践行新质生产力的建设上的又一举措，同时也为人们探索科技与文明的关系，提供了一种新的思考方向。

创立45年，老板电器始终秉承对烹饪的热爱和信仰，坚定地选择了一条做专、做深的垂直纵深发展路线。特别是在数字化、AI等科技风起云涌的当下，老板电器积极推动数字烹饪的普及，致力于让更多人享受技术进步带来的红利。相对于其它企业横向拉通布局产业，老板电器选择将“烹饪这件事”做到极致，在一米宽的边界里挖掘出一万米的深度，不断重塑烹饪的价值与意义。

发布会当天，老板电器与爱道思人文学社还共同发起“重返未来2024”思想峰会，老板电器总裁任富佳，与华东师范大学紫江特聘教授刘擎，华大集团CEO、生物学博士尹烨，上海外国语大学全球文明史研究所教授施展等知名学者一道，就人工智能、数字生命等前沿课题进行了交流。任富佳说：“站在科技与人文的交汇点上。因为我相信，我们希望以烹饪为纽带，因为共同的信仰与热爱，你我之间相互成全，构建充满爱的关系，一起创造新价值，一起探索新可能，一起营造一个意义感充沛的世界，在这个世界里，包容了一切的美好。”

“食神”，一个“有情绪”的AI烹饪大模型

AI烹饪大模型“食神”背后，是老板电器45年专注烹饪领域所沉淀的海量烹饪数据，最终以生成式AI为手段，满足当下用户千人千面的个性化烹饪需求。相对于传统厨电的硬件工具属性，AI烹饪大模型“食神”更像是一个与用户心意相通的烹饪伙伴，它通过观察烹饪世界里的温度、时间、光照、声音、气味，感知用户的角色、身份、情绪、动作，并将用户的个性化数据与大模型数据匹配，为每个用户规划出最适合的烹饪全链路整体解决方案，不仅告诉用户怎么做菜，还能调动所有设备，和烹饪者协作把菜做出来；不仅降低了烹饪的门槛，更激发了烹饪创作的乐趣；区别于当下全球范围内烹饪类的大模型，“食神”不仅起到了功能性的辅助，更包含了生理、心理、哲学、审美、文化历史、人情世故等等关于烹饪的一切，这是一个“有情绪”、“拟人化”的大模型。

厨道，也是创造之道

在发布AI烹饪大模型的同时，老板电器也迎来了品牌的全面升级，正式提出了“享受创造，因自由因成全”的品牌全新价值主张，并将对烹饪的信仰，融汇于一本《厨道》里。

为此，老板电器积极探寻自我蜕变升级和行业未来发展的新路径，提出了“烹饪全链路整体解决方案提供商”的全新企业定位，实现企业在业务边界、能力边界、价值边界上的全面突破。

在此基础上，老板电器进一步提出“科技+人文”的企业未来发展路径，通过推动数字烹饪科技的普及，为每一个人，每一个家庭提供个性化量身定制的烹饪解决方案；通过整合烹饪产业链上下游资源，搭建多品牌矩阵，惠及更多家庭；通过独创的AI烹饪曲线，将对温度和时间的精确把控应用于烹饪的每一个环节，保障食物的口感和营养，也让烹饪过程更加精准高效。

站在新的历史节点，老板电器提出全新的品牌价值主张——享受创造，在老板电器看来，“享受创造”的主语既是用户，希望用户享受烹饪创造的过程；也是老板电器自身，因为对烹饪事业的热爱，老板电器享受精益求精为用户创造工具的过程；更是每个人，从烹饪到生活，希望每个人在各行各业的岗位上享受创造、在热爱的兴趣中享受创造、在平凡的生活里享受创造。

随着AI烹饪大模型“食神”的到来，未来的老板电器将致力于以烹饪全链路整体解决方案提供商的新身份，让每个人都能实现烹饪创造自由，也为增进家庭关系和社会交往，为社会构建更多和谐美好的家庭，为传承与保护烹饪文明的发展做出持续的努力。

(责编：曹淼、李源)

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