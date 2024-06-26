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中国移动：把握数智化革命浪潮 推进“三个计划”

2024年06月26日14:01 | 来源：人民网
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6月26日，在2024年世界移动通信大会上海（MWC上海）开幕式上，中国移动董事长杨杰发表主旨演讲。他表示，当前，人类社会正迈入以信息为主导、信息和能量深度融合的第四次工业革命，即“数智化革命”。站在“数智化革命”深入发展的崭新阶段，中国移动将大力推进“三个计划”，即“AI+”行动计划、“BASIC6”科创计划、“两个新型”升级计划。

中国移动董事长杨杰发表主旨演讲

中国移动董事长杨杰发表主旨演讲

杨杰认为，从蒸汽机驱动的“机械化革命”，到电力、内燃机等驱动的“电气化革命”，再到计算机和互联网等驱动的“信息化革命”，每一轮工业革命都是以“信息和能量”为主线，以“新技术”为引擎、以“新产业”为载体，以“新发展方式”为路径，带来生产力发展水平的显著跃升。在前两次工业革命中能量发挥主导作用，第三次工业革命后信息的作用日益凸显。第四次工业革命即“数智化革命”，呈现三方面显著特征。

一是数、算、智成为“新引擎”。生产力的发展主要来源于科技创新的突破和普及。当今时代，数据成为新生产要素，算力成为新基础能源，人工智能成为新生产工具，共同构成科技创新的重要驱动，推动科技创新以前所未有的速度、广度、深度实现飞跃发展。

二是实、虚、软催生“新产业”。产业是生产力变革的具体表现形式。长期以来，实体经济和虚拟经济的结合，在推动产业创新中发挥着重要作用。当前，新一代信息技术快速发展，成为新的“关键变量”，和实体经济、虚拟经济深度融合，产生“1+1+1>3”的化学反应，推动农业、工业、服务业三大产业改造升级，催生低空经济、智能网联汽车等新兴产业，拓展类脑智能、量子信息等未来产业新赛道，孕育巨大发展空间。

三是“互联网+”“5G+”“AI+”开辟“新路径”。生产力的发展引发生产方式的变革。从十多年前开启的“互联网+”、到五年前开启的“5G+”，信息技术逐步融入人们工作生活的方方面面，也为生产方式的数智化转型奠定了坚实基础。近年来，通用人工智能取得实质性进展,正从科技前沿加速向现实生产力转化，推动经济社会发展从“+AI”向“AI+”迈进。“互联网+”“5G+”“AI+”的梯次升级、持续发展，将带来超大规模定制化、柔性制造等新型生产方式，重塑组织形态、经济形态、社会形态，促进更大范围、更深层次的质量变革、效率变革、动力变革。

杨杰认为，在生产力发展进程中，信息通信业发挥着经济社会转型赋能者、科技创新突破引领者、基础设施演进推动者的重要作用。面向“数智化革命”深入发展的新阶段，中国移动将大力推进“三个计划。

全面推进“AI+”行动计划。一是推进“AI+原生应用”，为千家万户、千行百业注智赋能。AI智能体具备类人特质、角色属性，能够自主完成多种类型任务，正逐步成为信息服务的新入口。中国移动将全面升级、重塑公众产品服务，在汇聚社会全量知识的基础上，进一步整合各领域专业知识，推出医疗、教育、娱乐等方向的AI智能体，打造有智慧、有温度、有特色的信息服务。同时，构建涵盖智能算力、MaaS（模型即服务）平台、行业大模型、产品应用的AI+DICT服务体系，面向工业、能源、交通等重点行业，培育“辅助驾驶”和“自动驾驶”级AI解决方案，推动AI深度融入企业研发设计、生产制造、营销服务、运营管理等关键环节，助力产业高端化、智能化、绿色化发展。二是推进“AI+新兴技术”，促进新一代信息技术创新突破。发挥AI赋能其它技术创新的“元技术”作用，依托其在知识整合、逻辑推理等方面的能力，洞察在传统技术研发中难以发现的规律，加速算力网络、大数据、区块链等技术的演进升级，不断激发新一代信息技术的创新潜能。三是推进“AI+未来产业”，加快多域智能集成应用。联合产业伙伴，共同推动计算智能、感知智能、认知智能、运动智能的协同发展、交叉渗透，加速人形机器人、脑机接口等新业态成熟，让AI具备更强大的认知力、判断力、创造力，更好满足经济社会未来发展需要。

全面推进“BASIC6”科创计划。中国移动将持续强化前沿创新。面向信息科技前沿和产业共性需求，强化算网大脑、多模态大模型、隐私计算、内生安全等关键技术研发，一体推进5G和6G演进，加快新型网络架构、通感算一体等技术突破，增强原始创新能力。将持续强化融合创新。深化和科研机构、高校、行业龙头企业的产学研用协同，设立一批校企联合研究院和产业研究院，推进BASIC6技术在标准路线、体系架构等方面的协同互促，带动AR/VR、工业互联网、元宇宙等信息技术交叉融合领域的创新发展，拓展新一代信息技术应用的广度和深度。

全面推进“两个新型”升级计划。一方面，推进新型信息基础设施升级。加快网络基础设施向空天地一体化演进，促进航空互联网、卫星互联网与地面网络深度融合；加快算力基础设施向通智超量一体化演进，打造多元泛在、绿色低碳的智算集群，强化超算、量算等社会算力并网；加快数据基础设施向感知、传送、存储、处理一体化演进，构建支撑数据要素高效流通的数联网（DSSN），赋能海量、多维数据的安全交易和深度运用。另一方面，推进新型信息服务体系升级。推动5G-A、三维空间导航等技术在文旅、物流、应急等低空经济领域应用，创新车路协同、自动驾驶等车联网解决方案，打造智能家居、工业视觉检测等视联网产品，不断开拓信息服务新蓝海。

杨杰介绍，近年来，中国移动立足能力中台，积极参与GSMA发起的Open Gateway计划，目前已落地5G新通话、点击拨号、按需质量保障（QoD）等多项特色能力，加快网络、客服等行业大模型能力开放，助力全球产业联合创新。下一步，中国移动将继续践行Open Gateway发展理念，携手全球产业伙伴：共同建强能力共享平台，促进新一代信息技术共性能力跨地域、跨行业、跨系统开放；共同加快新型应用培育，持续探索新场景、新业态、新模式；共同打造全球创新网络，加强人才、知识、技术等创新资源的全球流动，凝聚产业发展更强合力。

杨杰最后表示，中国移动愿借助GSMA平台，深化和全球产业伙伴的沟通协作，加快推动新一代信息技术创新成果更多更公平惠及各国人民。

(责编：曹淼、李源)
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