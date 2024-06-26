原标题：国泰航空于“全球最佳航空公司”排名跃升至第5位

国泰航空于2024年 Skytrax《全球航空公司大奖》中“全球最佳航空公司”排名跃升3位至全球第5位。国泰集团行政总裁林绍波表示，这彰显了集团不论在空中或地上的服务，均有显著的跃进。

在是次《全球航空公司大奖》中，国泰航空还同时荣获“全球最佳经济舱”以及“全球最清洁航空公司”。

此前，国泰航空在 Airlines Ratings公布的全球最佳航空公司排名中荣获第3位，较去年跃升6位。

林绍波认为，取得这些骄人的成绩，彰显了国泰航空不论在空中或地上的服务，均有显著的跃进，亦是顾客对国泰航空投下信心的一票。“我们不会停下脚步。这些成绩将激励我们继续为顾客在旅程中的每一个细节提供更优质的服务。国泰航空会继续推陈出新，积极求进，直至我们成为全球第一。”

国泰航空表示，会继续加强对产品服务的投资，积极创新。国泰航空在未来三年将会陆续推出全新机舱产品。

此外，国泰航空亦会于7月起，在部分航班配置更多机舱服务员人手，以进一步提升机上服务。 (记者 韩星童)

(责编：曹淼、李源)

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