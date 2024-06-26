中央气象台发布暴雨橙色预警
2024年06月26日14:53 | 来源：人民网
小字号
人民网北京6月26日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，6月26日14时至27日14时，安徽南部、浙江西部和北部、上海南部、江西北部、湖北南部、湖南西部和北部、重庆南部、四川盆地南部、贵州北部等地部分地区有大到暴雨，其中，湖南东北部、江西北部、安徽西南部等地部分地区有大暴雨（100-160毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30-50毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。
防御指南：
1、政府及相关部门按照职责做好防暴雨应急工作；
2、切断有危险的室外电源，暂停户外作业；
3、处于危险地带的单位应当停课、停业，采取专门措施保护已到校学生、幼儿和其他上班人员的安全；
4、做好城市、农田的排涝，注意防范可能引发的山洪、滑坡、泥石流等灾害。
(责编：杨虞波罗、吕骞)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 经济运行延续回升向好态势 新动能较快成长
- 人民网北京6月26日电 （记者许维娜）国家统计局15日公布多项宏观经济数据显示，5月国民经济延续回升向好态势，生产稳定增长，需求持续恢复，就业物价总体稳定，国际收支平衡，新质生产力稳步增长，转型升级持续。 “5月份，随着宏观政策效应的持续释放以及‘五一’假期和外需回暖的带动，国民经济运行总体平稳，并延续了回升向好的态势。…
- 评论
- 关注