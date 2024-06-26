人民网北京6月26日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，6月26日14时至27日14时，安徽南部、浙江西部和北部、上海南部、江西北部、湖北南部、湖南西部和北部、重庆南部、四川盆地南部、贵州北部等地部分地区有大到暴雨，其中，湖南东北部、江西北部、安徽西南部等地部分地区有大暴雨（100-160毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30-50毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

防御指南：

1、政府及相关部门按照职责做好防暴雨应急工作；

2、切断有危险的室外电源，暂停户外作业；

3、处于危险地带的单位应当停课、停业，采取专门措施保护已到校学生、幼儿和其他上班人员的安全；

4、做好城市、农田的排涝，注意防范可能引发的山洪、滑坡、泥石流等灾害。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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