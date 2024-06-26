人民网北京6月26日电 （记者杨虞波罗）据自然资源部与中国气象局预计，6月26日08时至27日08时，浙江西部、安徽南部、江西北部、湖北东部、湖南北部和西南部、广西北部和西部、贵州东南部、云南南部等地部分地区发生地质灾害的气象风险较高（黄色预警），其中，浙江西部、安徽南部、江西北部、湖南东北部等地部分地区发生地质灾害的气象风险高（橙色预警），浙江西部、安徽南部、江西东北部等局地发生地质灾害的气象风险很高（红色预警）。请当地居民注意防范降水引发的地质灾害，尤其是地质灾害隐患点附近区域。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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