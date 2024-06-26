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立邦中国：深耕中国市场 推动可持续发展“立邦模式”

2024年06月26日15:10 | 来源：人民网
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近日，立邦中国发布《2023年可持续发展报告》。立邦中国行政&服务总部副总裁、可持续发展办公室负责人汤若玲介绍，作为较早进入中国的涂料跨国企业之一，立邦秉承长期主义的心态，深耕中国三十余年，始终注重品牌的长远发展以及社会责任，并将可持续发展置于企业的战略高度。

“当前，中国鼓励各地各行业紧扣碳达峰、碳中和目标任务，促进发展方式的降耗升级，积极营造节能降碳浓厚氛围。绿色化、低碳化的发展趋势，为涂料行业带来新机会。”汤若玲认为，涂料除了具备美化、保护的功能之外，还应发挥节能降耗、环境保护的功能。对于企业来说，除了生产和制造涂料要做到绿色化、低碳化，还要思考涂料的实际应用，即如何帮助消费者在使用的过程中节能降碳。

汤若玲说，为助力涂装行业绿色低碳革新，立邦进行“全体系”实践：第一，建立碳管理机制，设立了可持续发展办公室，其下单独成立双碳项目组，有序推进立邦碳管理规范化和常态化。并且搭建数字化碳管理平台，旨在实现碳数据的收集、测算、分析、洞察、决策、管理等功能。第二，制定短期和长期碳目标。环境保护方面，将“减碳”作为核心议题和发力点，承诺在2050年之前实现范围1、2、3碳中和。在生产与制造方面，聚焦能源管理，主抓提升能源效率利用率与提升可再生能源的使用两方面。在产品方面，将全生命周期的方法论引入到产品与技术的创新研发，从研发与生产、施工与涂装、产品消耗三阶段入手，打造可持续优势产品，为客户和消费者提供节能增效的解决方案。

随着中国可持续发展战略的稳步推进，构建绿色建材产业链、打造绿色建筑成为建筑涂料行业可持续发展的“必选项”。汤若玲介绍，在此背景下，2023年7月，立邦与华东理工大学资源与环境工程学院、华东师范大学物理与电子科学学院达成战略合作，签约成立“光催化净化涂料技术创新平台”，旨在推动光催化净化涂料技术创新与应用探索，打造涂料行业领先的产学研融合创新模式。

经济高质量发展背景下，产业人才的价值愈发凸显。立邦中国积极联动各方力量开展高质量创新创业教育，助力提升就业质量，为产业发展提供可持续人才支撑。包括，提供职业技能认证，通过探索产业人才“培养—认证—就业”的生态体系，为产业技能人才提供职业技能培训与认证；“产教融合”，发挥企业“中轴作用”，强化校企合作，为优秀人才提供就业岗位。“除此之外，我们还支持技能赛事，积极参与和支持包括全国职业技能大赛、全国乡村振兴职业技能大赛等各级赛事，挖掘行业技能人才；通过自2013年开始启动的‘未来之星’青年设计师大赛，凭借来自产、学、研专业力量的支持，为中国青年设计师提供交流学习的优质平台，以此推动设计行业未来的发展。”汤若玲说。

参与公益事业是企业对社会的奉献，也是企业的社会责任。据了解，立邦中国从2009年起，就已发起“为爱上色”公益计划，从彩绘偏远地区学校到支持美术教育，再到人文艺术活动，致力于为世界带去爱、色彩与欢乐。

“在乡村，我们参与到乡村文教软硬设施建设，开展彩色校园涂刷、快乐美术教室捐赠，帮助改善偏远乡村地区的学习环境；通过大学生支教项目，每年会支持100支大学生队伍，为偏远乡村儿童提供文化教育资源。在城市，邀请国内外艺术家和设计师，在高墙和围墙上进行艺术墙绘的创作，并邀请居民共同参与到城市文明建设当中。”汤若玲说，“为爱上色”已逐步打造成为可持续性发展的开放式公益平台，未来期待更多的社会爱心力量加入进来。

(责编：曹淼、李源)
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