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发改委：五个维度概括《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》

2024年06月26日15:30 | 来源：人民网
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人民网北京6月26日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，介绍《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》（以下简称《政策措施》）有关情况。国家发展改革委副主任李春临在会上表示，《政策措施》的主要内容可以概括为五句话，也就是“培育创投主体、拓宽资金来源、加强引导扶持、健全退出机制、优化市场环境”。

具体来看，培育创投主体，主要是加快培育一批高质量的创业投资机构，支持专业性创业投资机构发展，发挥政府出资的创业投资基金作用，落实和完善国资创业投资管理制度。

拓宽资金来源，主要是鼓励长期资金投向创业投资，支持资产管理机构加大对创业投资的投入，扩大金融资产投资公司直接股权投资试点范围，丰富创业投资基金产品类型。

加强引导扶持，主要是建立创业投资与创新创业项目对接机制，实施专利产业化促进中小企业成长计划，持续落实落细创业投资企业税收优惠政策，实施符合创业投资基金特点的差异化监管，有序扩大创业投资对外开放。

健全退出机制，主要是拓宽创业投资退出渠道，优化创业投资基金退出政策。

优化市场环境，主要是建立创业投资新出台重大政策会商机制，让各部门、各地方“心往一处想、劲往一处使”，有利于创投行业长远发展的好政策要尽快出台，审慎出台收缩性、抑制性举措，更多释放政策红利，以实实在在的政策利好稳定市场预期、激活创投市场。

李春临介绍，发展创业投资是促进科技、产业、金融良性循环的重要举措。创业投资已成为发展新质生产力、建设现代化产业体系、构建新发展格局、推动经济社会高质量发展的重要力量。创业投资具有“投早、投小、投硬科技”的典型特征，更加适应种子期、初创期和成长期科技型企业的融资需求。可以说，没有创业投资的支持，科技创新的效果将大打折扣，很多“小巨人”、“独角兽”等创新型企业也难以像今天这样发展壮大、快速成长。

《政策措施》也被称为“创投十七条”，是继2016年国务院出台《关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》以来，国家层面出台的又一部促进创业投资高质量发展的系统性政策文件。《政策措施》出台，对完善创业投资“募投管退”全链条政策环境和管理制度，支持创业投资做大做强，具有十分重要的意义。

下一步，国家发展改革委将会同各有关部门，推动各项政策措施落实落细，扎实做好促进创业投资高质量发展这篇文章，更好服务科技创新和高水平科技自立自强。

(责编：罗知之、吕骞)
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